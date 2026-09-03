VER PARA SER LIBRES VUELVE AL CHACO CON OPERATIVOS OFTALMOLÓGICOS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Del 7 al 25 de septiembre, dos unidades móviles recorrerán escuelas y comunidades de más de 44 localidades y parajes. Se realizarán controles visuales, diagnósticos y entrega de anteojos, con especial atención a estudiantes de zonas rurales y de El Impenetrable.
El programa nacional Ver para Ser Libres llegará por segunda vez durante 2026 a la provincia del Chaco para brindar controles oftalmológicos y entregar anteojos gratuitos a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, especialmente estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en articulación con el Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, con la participación de los equipos de Salud y Educación.
DOS UNIDADES MÓVILES RECORRERÁN EL TERRITORIO
El operativo contará con dos unidades móviles completamente equipadas, con capacidad para realizar más de 100 atenciones diarias cada una. En ellas se desarrollarán controles de salud visual, evaluaciones interdisciplinarias, diagnóstico oftalmológico y confección de anteojos.
La dinámica contempla una primera instancia de control para detectar posibles dificultades visuales y una segunda consulta con profesionales oftalmológicos para realizar el diagnóstico y la correspondiente indicación de lentes.
Una vez realizada la evaluación, los estudiantes podrán elegir sus marcos y profesionales especializados realizarán la calibración, tallado y armado de los anteojos en el laboratorio móvil. En los casos de lentes de complejidad estándar, la entrega se concreta en el mismo día, con una demora aproximada de 30 minutos. Los casos que requieran lentes de mayor complejidad serán derivados a laboratorio para su posterior entrega.
Se prevé alcanzar unas 200 consultas diarias en simultáneo entre ambos móviles, extendiendo la atención hasta completar la demanda prevista en cada localidad.
GUTIÉRREZ: “ESTAMOS DANDO RESPUESTAS A NECESIDADES REALES”
El ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, destacó la importancia de la nueva etapa del programa y el alcance territorial que tendrá durante septiembre.
“Por segunda vez en este año vamos a contar con la presencia de Ver para Ser Libres en el Chaco. Las experiencias anteriores fueron muy buenas y estamos dando respuestas a necesidades reales de nuestros estudiantes”, afirmó.
Gutiérrez explicó que los equipos territoriales tendrán un rol fundamental para detectar a los estudiantes que necesiten atención. “Vamos a contar con el acompañamiento de los equipos Ñachec y de los docentes, que son quienes están en contacto permanente con las comunidades y pueden ayudarnos a detectar rápidamente los casos. Serán tres semanas intensas de trabajo en distintos puntos de la provincia”, señaló.
Además, remarcó que esta nueva edición permitirá ampliar la cobertura en El Impenetrable. “Si las condiciones climáticas acompañan, vamos a llegar a cubrir escuelas de prácticamente todo El Impenetrable, porque Nación envía una unidad móvil preparada para transitar ese tipo de caminos y llegar a comunidades más alejadas”, puntualizó.
MÁS DE 10.000 CONTROLES Y 7.000 ANTEOJOS ENTREGADOS EN CHACO
El programa Ver para Ser Libres recorre establecimientos educativos de todo el país con el objetivo de detectar y atender problemas visuales que pueden afectar el aprendizaje, la autonomía y la calidad de vida de niños y adolescentes.
Desde 2024 hasta la actualidad, en la provincia del Chaco se realizaron más de 10.000 controles oftalmológicos y se entregaron más de 7.000 anteojos a estudiantes de escuelas rurales y periféricas.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano destacaron que este tipo de políticas públicas permite garantizar derechos, reducir desigualdades y acercar servicios esenciales a comunidades alejadas, fortaleciendo la inclusión y la igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial.
CRONOGRAMA DE ATENCIÓN
MÓVIL 1
Primera semana | 7 al 11 de septiembre
- Lunes 7: El Sauzalito – EEP N°22, desde las 9. Incluye Tres Pozos y Vizcacheral.
- Martes 8: Fortín Belgrano – EEP N°1072, de 8 a 12; Tartagal – EEP N°853, de 15 a 19.
- Miércoles 9: El Sauzal – EEP N°850, de 8 a 12; Wichí-El Pintado – EEP N°517, de 15 a 19.
- Jueves 10: Fuerte Esperanza – EEP N°887, desde las 9.
- Viernes 11: Comandancia Frías – EEP N°780, desde las 9.
Segunda semana | 14 al 18 de septiembre
- Lunes 14: Misión Nueva Pompeya – EEP N°562.
- Martes 15: Nueva Población – EEP N°714.
- Miércoles 16: Las Hacheras – EEP N°559.
- Jueves 17: Miraflores – EEP N°680.
- Viernes 18: Juan José Castelli – EEP N°255.
Tercera semana | 21 al 25 de septiembre
- Lunes 21: Juan José Castelli – Centro Comunitario B° Nocaayi.
- Martes 22: Tres Isletas – ISET.
- Miércoles 23: Napenay – EES N°38, incluye Avia Terai.
- Jueves 24: Río Muerto – EEP N°633, incluye Los Frentones.
- Viernes 25: Taco Pozo – EEP N°928.
MÓVIL 2
Primera semana | 7 al 11 de septiembre
- Lunes 7: Gancedo – EEP N°1023, incluye General Capdevilla.
- Martes 8: Corzuela – EEP N°1000.
- Miércoles 9: Villa Berthet – EEP N°79.
- Jueves 10: Samuhú – EEP N°74, incluye Enrique Urien.
- Viernes 11: Cote Lai – Polideportivo Municipal, incluye Charadai.
Segunda semana | 14 al 18 de septiembre
- Lunes 14: Makallé – EEP N°34, incluye Laguna Blanca.
- Martes 15: Puerto Tirol – EEP N°167, incluye Colonia Popular.
- Miércoles 16: Isla del Cerrito – EEP N°132.
- Jueves 17: Colonia Benítez – EEP N°10.
- Viernes 18: Margarita Belén – EEP N°12.
Tercera semana | 21 al 25 de septiembre
- Lunes 21: Las Palmas – Plaza de Las Palmas, incluye La Leonesa.
- Martes 22: General Vedia – EES N°178, incluye Puerto Bermejo y Puerto Eva Perón.
- Miércoles 23: Selvas del Río de Oro – EEP N°51, incluye La Eduvigis.
- Jueves 24: Colonias Unidas – EEP N°579.
- Viernes 25: Laguna Limpia – EEP N°350, incluye Ciervo Petiso.
Con esta nueva etapa, el Gobierno del Chaco busca acercar atención oftalmológica a estudiantes de toda la provincia, especialmente a quienes viven en comunidades rurales y alejadas, contribuyendo a mejorar sus condiciones de aprendizaje, su autonomía y su calidad de vida.