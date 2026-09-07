VER PARA SER LIBRES”VUELVE HOY AL CHACO CON CONTROLES Y ANTEOJOS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Desde este lunes 7 y hasta el 25 de septiembre, el programa brindará controles de salud visual y entregará anteojos a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.
El programa Ver para Ser Libres se desarrollará desde hoy hasta el 25 de septiembre y recorrerá establecimientos educativos de más de 44 localidades y parajes de toda la provincia, con especial presencia en escuelas rurales y zonas periféricas, incluyendo distintos puntos de El Impenetrable chaqueño.
Durante los operativos, los estudiantes podrán acceder a controles de salud visual y, cuando sea necesario, a la entrega de anteojos, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a la atención oftalmológica y contribuir a mejorar las condiciones de aprendizaje y desarrollo de los niños y adolescentes.
La propuesta es articulada entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación y el Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, con la participación de los equipos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación.
La modalidad territorial permite acercar los servicios directamente a las comunidades, priorizando la atención presencial en establecimientos educativos de localidades y parajes alejados de los centros urbanos.
CRONOGRAMA DE ESTA SEMANA
LUNES 7
Camión 1 – 9:00:
- El Sauzalito, Tres Pozos y Vizcacheral – EEE N° 22.
Camión 2 – 9:00:
- Gancedo y General Capdevila – EEP N° 1023.
MARTES 8
Camión 1:
- Fortín Belgrano – EEP N° 1072 – 8:00.
- Tartagal – EEP N° 853 – 15:00.
Camión 2 – 8:00:
- Corzuela – EEP N° 1000.
MIÉRCOLES 9
Camión 1:
- El Sauzal – EEP N° 850 – 8:00.
- Wichí El Pintado – EEP N° 517 – 15:00.
Camión 2 – 9:00:
- Villa Berthet – EEP N° 79.
JUEVES 10
Camión 1 – 9:00:
- Fuerte Esperanza – EEP N° 887.
Camión 2 – 9:00:
- Samuhú y Enrique Urien – EEP N° 74.
VIERNES 11
Camión 1 – 9:00:
- Comandancia Frías – EEP N° 780.
Camión 2 – 9:00:
- Cote Lai y Charadai – Polideportivo Municipal.
El operativo continuará durante las próximas semanas hasta completar el recorrido previsto por la provincia, acercando atención oftalmológica y herramientas para el cuidado de la salud visual a estudiantes chaqueños que más lo necesitan.