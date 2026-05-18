VIALIDAD NACIONAL LICITÓ LA REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 89 ENTRE CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO
*El gobernador Leandro Zdero, en declaraciones periodísticas, desde Villa Ángela confirmó que la Dirección Nacional de Vialidad lanzó la Licitación Pública Nº 0023/2026 para ejecutar obras de repavimentación y mejoras sobre la Ruta Nacional Nº 89, en el tramo que une General Pinedo, en la provincia del Chaco, con Quimilí, en Santiago del Estero.*
La obra corresponde a la Malla 405-A y contempla intervenciones sobre uno de los corredores viales más importantes de la región, utilizado diariamente para el transporte de la producción, la conectividad entre localidades y la circulación de miles de vehículos.
Según se informó oficialmente, el proyecto cuenta con un presupuesto oficial superior a los 76 mil millones de pesos y será ejecutado bajo la modalidad de ajuste alzado.
El tramo comprendido en la licitación se extiende desde el empalme con la Ruta Provincial Nº 13, en General Pinedo, hasta la ciudad de Quimilí, en Santiago del Estero, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.
Esta gestión realizada por el Gobernador Zdero en una reunión mantenida con el actual Jefe del 18° Distrito Chaco de la Dirección Nacional de Vialidad, el Ingeniero Manuel Emilio García Scrimizzi ratifica lo de Vialidad Nacional que el proceso licitatorio se desarrollará a través de la plataforma CONTRAT.AR. El retiro y consulta de pliegos ya se encuentra habilitado y las ofertas podrán presentarse hasta el 28 de agosto de 2026 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura pública de sobres de manera electrónica.
La ejecución de esta obra representa una intervención estratégica para fortalecer la infraestructura vial del norte argentino, favoreciendo el desarrollo productivo y mejorando la conectividad entre ambas provincias.