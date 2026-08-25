VIALIDAD PROVINCIAL COMENZÓ LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LOS PUNTOS MÁS CRÍTICOS DE LA RUTA ENTRE CASTELLI Y MIRAFLORES
Operarios de Vialidad Provincial iniciaron los trabajos de reparación de los sectores más críticos de la Ruta Provincial N° 9 entre Castelli y Miraflores.
Para realizar estos trabajos, se utilizará material suministrado por la planta de producción asfáltica que ya comienza a funcionar en Miraflores para la obra de la ruta hacia Las Hacheras.
Desde las primeras horas de este martes, Vialidad comenzó a trabajar en los sectores más complicados, entre ellos un bache ubicado cerca del ingreso a la ruta del paraje La Indiana, y el otro a la altura del Km 18.
Según explicaron desde Vialidad Provincial a Diario Castelli, en un principio se trabajará en estos puntos más críticos, pero el objetivo es avanzar en el futuro con una reparación más integral de esta importante arterial vial que conecta al Impenetrable.
TEXTO Y FOTOS: Diario Castelli