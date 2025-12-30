VIDEO – Alerta por posible presencia de yaguareté en la zona rural de El Espinillo
Imágenes Sensibles
Un presunto ataque de un felino de gran porte, que podría tratarse de un yaguareté, generó preocupación entre productores rurales del interfluvio chaqueño.
Según informó la Comisaría de El Espinillo, un productor de 47 años denunció que al llegar a su campo, ubicado en el paraje San Manuel, a unos 35 kilómetros de la planta urbana, halló un potrillo sin vida, con lesiones compatibles con el ataque de un felino. En el mismo predio también fue encontrado otro potrillo con heridas en la garganta y en el anca, presuntamente provocadas por el mismo animal.
El establecimiento se encuentra cerrado perimetralmente y se dedica a la cría de ganado vacuno y equino. Ante la situación, se coordinó un operativo para arribar al lugar con las primeras luces del día, con el objetivo de realizar el acta de constatación y el registro de evidencias.
La novedad fue comunicada a la Dirección de Recursos Naturales y Áreas Protegidas del Chaco, al Parque Nacional La Fidelidad, y se prevé poner en conocimiento a la Fundación Rewilding, debido a la posible presencia del yaguareté en la región.
La situación mantiene en estado de alerta a productores de distintos parajes, mientras se aguarda la confirmación oficial tras las pericias correspondientes
Fuente: Panorama Interior