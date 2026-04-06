Video – DRAMÁTICA SITUACIÓN EN COMANDANCIA FRÍAS POR LA CRECIDA DEL BERMEJITO
La intendenta de Fuerte Esperanza, Inés Ortega, advirtió sobre la situación de emergencia que atraviesa la localidad de Comandancia Frías y aseguró que «el caudal del río Bermejito continúa en ascenso de manera ininterrumpida, provocando desbordes y dejando a numerosas familias en situación de aislamiento».
Alertó también que «se prevé que en las próximas horas esta situación pueda afectar aún más a la localidad, por lo que se mantiene un seguimiento permanente de la evolución del agua, a fin de actuar de manera preventiva y resguardar a la población.»
Según describió Ortega, debido a las precipitaciones registradas durante la jornada, el Consorcio Caminero N° 59 Fortín Frías, que se encontraba realizando tareas de refuerzo del terraplén, se vio obligado a suspender momentáneamente los trabajos. En paralelo, se aguarda la llegada de un camión de Vialidad Provincial, el cual quedó varado a 20 km de Fuerte Esperanza a causa de las condiciones climáticas.
«Agradecemos profundamente el compromiso y el esfuerzo de cada trabajador, institución y vecino que acompaña en este difícil momento. Se continuará informando y trabajando de manera coordinada para resguardar a nuestra comunidad», remarcó la Intendenta.