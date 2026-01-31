Video – HISTORIA ARGENTINA
LA CUNA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA ARGENTINA
31 enero, 2026
En San Francisco del Monte de Oro se encuentra el Solar Histórico, el lugar donde en 1826 Domingo Faustino Sarmiento fundó su primera escuela. Un espacio humilde que marcó para siempre la historia de la educación en nuestro país.
Sarmiento llegó al pueblo acompañando a su tío, el fray José de Oro, exiliado por razones políticas. Lejos de abandonar sus estudios —inglés, francés y latín—, transformó una situación adversa en una oportunidad: un pequeño ranchito prestado se convirtió en el aula donde empezó todo.
Hoy, San Francisco del Monte de Oro es símbolo de educación, reconocido a nivel nacional e internacional como cuna de la educación pública y pueblo formador de docentes.
Historia viva, identidad y orgullo puntano 🇦🇷