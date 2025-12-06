VIEEO – CASTELLI: EN UN ALLANAMIENTO EN CHACRA 108 INCAUTARON 19 KILOGRAMOS DE MARIHUANA – EL SUPUESTO RESPONSABLE ESTÁ PRÓFUGO
Desde horas 14.20, personal Poligial procedio a dar cumplimiento a Decreto Fundados N° 525/2025 proveniente del Juzgado de Grtias. de J. J. CASTELLI, ORDEN DE ALLANAMIENTO, obteniendo el siguiente Resultado:
SECUESTROS
(19) Paquetes termosellados, conteniendo una sustancia verde amarronada que sometida a pesaje y prueba de campo arrojo un resultado (19,030) Kilogramos positivo a cogollos de Cannabis Sativa – Marihuana.
(11) Once plantas con hojas tipo organolépticas aserradas similares a las propias del cáñamo, que sometida a prueba de campo arrojó positivo a Marihuana.
(01) Celular marca TCL.
$68.100 (Sesenta y ocho mil cien pesos argentinos)
(02) Balanzas de precisión uno de tamaño grande y uno pequeño.
🚷*APREHENDIDO: No hubo*
*Solicitud orden del día dispuesto por Magistratura interviniente*
*EXTRACTO* Al momento del ingreso de la prevención al 1er domicilio se encontraba en el inmueble la ciudadana *M. M., de 50 años, I. A. P. de 17 años, A. R. S. 12 años de edad.*
Durante el registro del mismo se procedió al secuestro de los elementos antes descriptos conforme lo dispuesto por la magistratura actuante como también se procedió a la Insercion en la Orden del día para la Aprehensión del principal investigado.