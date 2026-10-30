VILLA RÍO BERMEJITO: CAPTURARON A UN PRÓFUGO CON PEDIDO DE DETENCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
El hombre, de 35 años, era buscado en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Fue localizado en el barrio El Levante y quedó a disposición de la Justicia Federal.
En un operativo realizado durante la mañana de este viernes 30 de octubre, efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior Juan José Castelli lograron la captura de Mario Roberto Ibáñez, un hombre de 35 años que contaba con un pedido de captura nacional e internacional en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737.
El procedimiento se concretó alrededor de las 7:30 en el barrio El Levante de Villa Río Bermejito, luego de tareas investigativas y de vigilancia discreta desarrolladas por personal policial.
UNA INVESTIGACIÓN CON INTERVENCIÓN FEDERAL
La captura se llevó adelante en relación con la causa “Ibáñez Mario Roberto s/ infracción Ley 23.737”, expediente FRE 9000/2025, correspondiente al Caso Coirón N.º 207855/2025.
La investigación cuenta con la intervención del Juzgado Federal con asiento en Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del doctor Carlos Martín Amad.
De acuerdo con el informe policial, los investigadores desplegaron tareas de seguimiento y vigilancia en la zona con el objetivo de localizar al hombre, quien permanecía prófugo de la Justicia.
Finalmente, durante las primeras horas de la jornada, los efectivos lograron individualizarlo y proceder a su captura.
QUEDÓ A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA
Tras su detención, Mario Roberto Ibáñez fue puesto bajo custodia y quedó a disposición del tribunal actuante, mientras continúan las diligencias correspondientes.
El operativo fue realizado de manera conjunta por efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior Juan José Castelli y personal del Departamento Estrategia y Técnica Investigativas Interior.
Las tareas fueron supervisadas y coordinadas por el comisario principal Ramón Darío Romero, jefe del Departamento Investigaciones Complejas Interior.
La captura se concretó en cumplimiento de las directivas de la Dirección General de Investigaciones y de la Dirección de Policía de Investigaciones, en el marco de las actuaciones judiciales vigentes.
El procedimiento permitió avanzar en la localización de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia Federal.