VILLA RÍO BERMEJITO SERÁ ORGULLO DEL IMPENETRABLE BUSCANDO UN «RECORD NACIONAL»
La chacarera del monte, ritmo creado por el ya fallecido Nestor «Coco» Gomez surco el corazón de todos.
Este 10 de Noviembre, Día de la Tradición, Bermejito buscará un Récord Nacional, (lo del Record Guiness se truncó este año debido a los altos costos, -mas de 16 mil dólares- pero lo intentarán el año próximo) recordemos que Argentina tiene varios récords Guinness, incluyendo el choripán más grande del mundo (más de 300 metros) y el de mayor cantidad de pollo asado en un día (más de 8.600 kilos). Otros récords incluyen la línea flotante más larga en el lago Epecuén y el de un óvulo criopreservado más antiguo del que nació un bebé.
Lionel Messi también ostenta la mayor cantidad de récords Guinness logrados por un futbolista.
Ahora desde un rincon de El Impenetrable están dando todo lo humanamente posible para poner de acuerdo a más de 3.000 (tres mil) parejas BALINADO al mismo tiempo, este RITMO ÚNICO en el género.
El evento se desarrollará en las calles de Villa Río Bermejito.
David Gómez el heredero de la Chacarera del monte será el encargado de ejecutar el Ritmo Especial de este género difícil de bailar.
Si se busca atractivo turístico vaya que lo es, esta organización fue creada por la propia comunidad de la mano de María Esther Alizandro docente y enamorada de la Naturaleza y el Turismo.
#record #Nacional #guiness #guinessworldrecord #Impenetrable #chacarera #ChacareraDelMonte #folklore #Turismo