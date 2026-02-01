VILLA RÍO BERMEJITO: UN DETENIDO POR EL ROBO EN COSTA OTTO
Un hombre de 30 años fue detenido como presunto responsable de un robo ocurrido en el barrio Costa Otto. El hecho fue denunciado por un ciudadano que reside en Tres Isletas, donde radicó la denuncia el 29 de enero y fue ampliada al día siguiente en la comisaría de Villa Río Bermejito.
Tras realizar tareas investigativas en el lugar de los hechos, personal de la unidad condujo a A. D. S., quien reside en la misma localidad.
Según el acta oficial firmada por el comisario Juan Carlos Moreno, el fiscal investigador penal N° 2 de J.J. Castelli, Dr. Gerónimo Agustín Roggero, dispuso que se notifique la aprehensión al detenido y que este sea trasladado junto con todas las actuaciones a los tribunales correspondientes el próximo 2 de febrero.
Las diligencias continúan y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el desarrollo del caso.
Fuente: @lapostainformativa