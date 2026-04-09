VOUCHERS EDUCATIVOS: REQUISITOS Y DETALLES
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, puso en marcha la tercera edición del Programa de Vouchers Educativos 2026. Se trata de una asistencia económica mensual dirigida a familias que envían a sus hijos a instituciones educativas de gestión privada con alto subsidio estatal 💰
El beneficio busca acompañar el pago de las cuotas escolares de estudiantes de hasta 18 años que cursen los niveles inicial, primario y secundario en escuelas con al menos 75% de aporte estatal 📊
Para ser beneficiario del programa se deben cumplir los siguientes requisitos:
📍Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal en el país de al menos dos años.
📍Tener hijos o menores a cargo de hasta 18 años que asistan a escuelas públicas de gestión privada (inicial, primario o secundario) con mínimo 75% de aporte estatal.
📍Los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Según el último valor actualizado a febrero de 2026, el tope es de $2.504.600.
📍El estudiante debe ser alumno regular.
📍Contar con los datos del grupo familiar actualizados en ANSES y tener CBU declarado para el cobro.
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