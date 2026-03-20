VUDEO – CINEMATOGRAFICA PERSECUCION EN PLENO IMPENETRABLE.
Esta siesta se registró un fuerte seguimiento por parte de la Comisaria El Sauzalito, en colaboración de La División Fluvial de la provincia y la División de Drogas Impenetrable
Todo inicio en los trabajos que se están haciendo en cercanías del Rio Bermejo donde la Policía esta colaborando con la crecida del rio.
Es cuando la operación inicio para desarticular una banda que se dicaba al tráfico, cerrando todas las arterias para dar con una camioneta descrita por informantes.
Qué horas 14:00 aprox. , el Subcomisario CARBALLO, observa dicho vehículo, quien circulaba de norte a sur a alta velocidad, por lo que realizo el protocolo de intervención de forma adecuada, realizando dicho rodado, una maniobra peligrosa, haciendo caso omiso a las señales policiales, evadiendo el control, prosiguiendo su paso. Por lo que de manera de inmediata se alertó a los demás móviles fines de cerrar los caminos y senderos fines de interceptarlo.
Que al transitar paraje cercano de vizcacheral, el vehículo realiza maniobras muy peligrosas atentando contra vidas de lugareños, por lo que se decidió preservar las humanidades de las personas, siguiéndolo de manera ininterrumpida.
Seguidamente el rodado sale nuevamente hacia ruta prov. 9 rumbo a tres pozos, siendo seguidos por la prevención en todo momento.
Llegados a pocos metros de dicho paraje, ingresa por una picada monte adentro, abandonando la camioneta marca TOYOTA modelo Hilux 4×4 color blanco, escapando a pie perdiéndose en zona boscosa.
Comunicado lo acontecido al Fiscal turno del Juzgado Federal de Pcia. Roque Sáenz peña, ordeno proceder al secuestro preventivo de la camioneta y secuestrar elementos de interés para la causa.
A la apertura del vehículo se secuestró: 01) teléfono celular marca Samnsung modelo J-7 Y documento a nombre de un ciudadano con domicilio Planta Urbana el Sauzalito Chaco, como así facturas de compras varias. Así lo informo el Subcomisario Gustavo CARBALLO – Jefe de Comisaria El Sauzalito
Fuente: AM IMPENETRABLE