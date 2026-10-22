WICHÍ-EL PINTADO: ZDERO INAUGURÓ A NUEVO EL EDIFICIO DE LA ESCUELA BILINGÜE INTERCULTURAL N°4
El establecimiento educativo, que cuenta con una matrícula de 270 alumnos, fue puesto en condiciones tras importantes trabajos de remodelaciones. Además, el Gobierno entregó banderas y kits escolares, anunció que se buscará recuperar el albergue y confirmó la generación de 20 viviendas para Wichí-El Pintado y El Sauzal.
Este jueves, el gobernador Leandro Zdero inauguró las refacciones integrales de la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena N° 4 “Benito Álvarez”, en Wichí-El Pintado, en el corazón de El Impenetrable chaqueño. Durante la actividad, también se realizó la entrega de banderas y kits escolares, además de otros elementos necesarios para el funcionamiento de la institución. La obra representa una mejora significativa para la comunidad educativa, ya que el establecimiento presentaba un importante deterioro edilicio. La escuela recibe a 270 alumnos de distintas localidades y parajes de la región, entre ellos estudiantes de El Sauzal, Misión Nueva Pompeya y otras comunidades rurales. “Estoy muy contento de estar aquí en Wichí-El Pintado, en un establecimiento bilingüe que integra y brinda a las poblaciones originarias la posibilidad de transitar un proyecto de formación dentro del sistema educativo. Recorrí esta escuela y, en su momento, estaba totalmente destrozada. Hoy podemos dejar formalmente inauguradas las refacciones que hicimos”, expresó Zdero.
El mandatario destacó la importancia de llegar con obras y respuestas concretas a las comunidades más alejadas de la provincia. “Es una satisfacción venir a traer una obra como esta y dejarla formalmente habilitada en lo más profundo de El Impenetrable”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que el Gobierno trabaja para seguir fortaleciendo las instituciones educativas y acompañar a las familias, docentes y comunidades que forman parte de la trayectoria escolar de los estudiantes.
MÁS INFRAESTRUCTURA Y OPORTUNIDADES PARA LA REGIÓN
Durante la jornada, Zdero indicó que se evaluará la posibilidad de refaccionar integralmente el albergue escolar, una necesidad planteada por las autoridades de la institución, debido a que actualmente no se encuentra en condiciones de ser utilizado. Los trabajos realizados hasta el momento comprenden principalmente los salones y la biblioteca, mientras que la recuperación del albergue será analizada como una nueva etapa de intervención. “Tenemos que evaluar cómo avanzar con el albergue, porque los chicos también vienen a alojarse aquí y necesitamos que estén en perfectas condiciones”, señaló el gobernador.
Además, anunció el inicio de los trabajos de refacción y puesta a punto integral del Centro de Desarrollo Productivo (CDP), con el objetivo de fortalecer las herramientas de formación y producción en la zona. También se entregaron elementos del Programa ÑANDE para productores de la zona.
En materia habitacional, el mandatario confirmó que se trabaja en la construcción de 20 viviendas, 10 para Wichí-El Pintado y 10 para El Sauzal, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV).
En relación con la formación educativa, Zdero también hizo referencia a la posibilidad de avanzar en una propuesta de educación terciaria orientada a las necesidades de la región. “Tenemos que ver de qué manera avanzamos en una formación terciaria que realmente tenga fines para el desarrollo de la región y tengan posibilidades de trabajo”, explicó.
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR: “LA COMUNIDAD SE MERECE ESTO”
La subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti, destacó la importancia de los trabajos realizados y el compromiso del Gobierno con las instituciones educativas de El Impenetrable. “Estamos trabajando en otros establecimientos de la zona porque son instituciones en las que hacía muchísimo tiempo no se realizaban intervenciones. Esta comunidad se merece esto”, afirmó.
En ese sentido, confirmó que el pedido para recuperar el albergue escolar está en estudio, con el objetivo de analizar las alternativas que permitan restablecer su funcionamiento y responder a una necesidad fundamental para los estudiantes que llegan desde parajes alejados.
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DESTACÓ LA OBRA
El director de la institución, Ernesto Palacios, expresó su agradecimiento y emoción por la inauguración, y destacó la importancia de contar con un edificio en mejores condiciones para el desarrollo de las actividades educativas.
“Estamos muy agradecidos y emocionados. Fue mucho esfuerzo y mucho tiempo de espera, pero hoy estamos viviendo un momento de mucha satisfacción”, manifestó.
Palacios explicó que la escuela funciona en turnos de mañana y tarde y recibe a estudiantes de distintas localidades y parajes, muchos de ellos provenientes de la provincia de Formosa y de comunidades rurales de la región. Además de su función educativa, el establecimiento constituye un espacio fundamental de contención para las familias y los alumnos que deben trasladarse desde lugares distantes.
El director recordó las dificultades que atravesaban antes de las refacciones, especialmente durante las épocas de frío y calor, y valoró las mejoras realizadas en las instalaciones eléctricas, los enchufes y los ventiladores. “Ahora está todo colocado como corresponde y en buenas condiciones. Esto es lo mejor para nuestro grupo de alumnos y para toda la comunidad”, destacó.
Acompañaron al gobernador los ministros de Gobierno, Carim Peche; Diego Gutiérrez, de Desarrollo Humano y Hugo Domínguez, de Infraestructura; el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; el subsecretario de Gobierno, Sebastián Lazarini; y la subsecretaria de Acción Comunitaria, Tamara Silvestri, junto con directivos, docentes y representantes de las comunidades de la zona.
La inauguración de las refacciones constituye un avance para la comunidad educativa de Wichí-El Pintado y forma parte de las acciones destinadas a mejorar la infraestructura escolar, acompañar a los estudiantes y fortalecer la presencia del Estado en el interior profundo del Chaco.