¿Y SI TOKENIZAMOS EL PUENTE CHACO–CORRIENTES?
⛔️No hablo de crear una criptomoneda.
👁TOKENIZAR significa convertir un derecho económico real —por ejemplo, parte de los ingresos futuros del peaje— en pequeñas participaciones digitales reguladas en las que puedan invertir muchas personas.
Y hay una base económica concreta:
📍En 2025, por el Puente General Belgrano pasaron 7.049.157 vehículos.
De ellos, 4.038.612 pagaron peaje.
♟️Ahora imaginemos otra lógica:
👋Un chaqueño, un correntino o cualquier argentino o cualquier parte del mundo🌍 podría invertir una pequeña parte de sus ahorros en infraestructura real, en lugar de tener todo su capital inmovilizado en un plazo fijo.
👉El inversor aportaría capital.
El puente genera flujo con sus peajes.
Ese flujo podría contribuir a devolver capital + rentabilidad, siempre dentro de una estructura financiera y regulatoria seria.
🔷️¿Peaje más caro?
Puede tener sentido si a cambio tenemos mejor infraestructura, seguridad, mantenimiento, velocidad y previsibilidad.
⛔️No se trata de prometer ganancias.
Se trata de abrir una discusión diferente:✨️✨️
¿Por qué sólo pagar por usar la infraestructura si también podríamos invertir en ella?
👉TOKENIZAR infraestructura puede convertir ahorro argentino en desarrollo argentino.
MONTIEL MARCOS ISAÍAS
Dr. en Economía y Finanzas
Mgter. Universitario en Inteligencia Artificial y Mercados Financieros
MBA | PMP–ITBA | Harvard Kennedy School Executive Education