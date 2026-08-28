¿Y SI TOKENIZAMOS EL PUENTE CHACO–CORRIENTES?

Este viernes se realizó en el SUM de la Escuela N° 802 la Feria de Innovación Educativa 2019. El Intendente Oscar Alberto Nievas

EL INTENDENTE NIEVAS VISITÓ LA FERIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

EL PARAJE EL ASUSTADO CRECE DE LA MANO DEL MUNICIPIO DE CASTELLI

Importantes avances ha logrado la comunidad de el Paraje El Asustado distante 45 km de Castelli. Dicho Paraje cuenta con una Delegación Municipal