ZDERO ACOMPAÑÓ A LAS ESCUELAS DE FAMILIAS AGRÍCOLAS DE EL IMPENETRABLE CON EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y AYUDA PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN RURAL
*Este viernes, el Gobernador estuvo en las instituciones “Sembrando Esperanza”, del paraje La Cangayé, en Juan José Castelli, y en la UEGP N.º 252, del paraje El Retiro, en Miraflores. Se entregaron elementos, herramientas e insumos, además de concretarse equipamientos para mejorar la infraestructura y las condiciones educativas de los estudiantes.*
“Estos establecimientos con trayectos de formación agropecuaria cumplen un rol fundamental para moldear a los alumnos, para que el esfuerzo y el trabajo sean quienes guíen su conducta en el presente y en el mañana. Los chicos se forman con prácticas profesionales y también vuelven a sus casas llevando esos conocimientos”, destacó Zdero.
El mandatario recordó que había asumido el compromiso de regresar a las instituciones para conocer sus necesidades y acompañar su crecimiento. En ese sentido, señaló que se acercaron elementos para ampliar la infraestructura, para mejorar las instalaciones y la convivencia de los estudiantes. También mencionó la reciente instalación de antenas Starlink para garantizar conectividad y avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas. “Tenemos que apoyar a un chico que quiere salir adelante, con crecimiento y con trabajo. El Chaco va a salir con trabajo y esfuerzo, no hay otra posibilidad. No va a venir nadie a salvarnos, tenemos que hacerlo espalda con espalda, todos juntos”, afirmó.
*EDUCACIÓN, PRODUCCIÓN Y ARRAIGO: UNA POLÍTICA PARA EL IMPENETRABLE*
Zdero vinculó el acompañamiento a las escuelas rurales con el plan de desarrollo productivo que lleva adelante la Provincia y con las obras de infraestructura destinadas a mejorar la conectividad y facilitar la salida de la producción chaqueña.
En ese marco, destacó el avance de las rutas estratégicas para el Impenetrable y la necesidad de fortalecer actividades como la producción caprina, apícola y agrícola. También mencionó el crecimiento de la demanda de productos chaqueños y las gestiones para abrir nuevos mercados. “Tenemos que ayudar a este tipo de escuelas de formación para que eduquen con ese arraigo a la tierra, con la idea de fortalecer el trabajo como rumbo y como norte para nuestra provincia”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que el Gobierno provincial trabaja sobre un plan de Estado construido con la participación de distintos sectores sociales, políticos, económicos y productivos, con el objetivo de ordenar la provincia, definir prioridades y avanzar hacia una nueva etapa de crecimiento.
*ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES*
Por su parte, la presidente de la Fundación Soy Chaco, María Martina, destacó el acompañamiento a las instituciones y la importancia de brindar herramientas para que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades sin tener que alejarse de sus lugares de origen. “Es una gran satisfacción acompañar a los alumnos, conocer los productos que elaboran y la formación que reciben. Hay que incentivar y brindar las herramientas necesarias para que puedan seguir progresando, desenvolverse en el futuro y producir en nuestra propia tierra”, expresó.
En tanto, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, resaltó la decisión de fortalecer la educación rural y mejorar las condiciones de los jóvenes que permanecen durante la semana en estos establecimientos bajo el sistema de alternancia.
El funcionario explicó que el Ministerio acompañó con aportes y equipamiento, en el marco de un trabajo articulado con las distintas áreas del Gobierno provincial, para garantizar mejores condiciones a los estudiantes y sus comunidades educativas.
“Estamos apostando a los jóvenes que se forman en la ruralidad, porque el mundo demanda alimentos y el Chaco tiene producción para ofrecer. Estos chicos se están preparando para aportar al país y al mundo lo mejor que tenemos”, señaló.
A su vez, el coordinador del Programa Ñande, Belchi Silva, destacó el acompañamiento a los pequeños productores de la zona mediante la entrega de herramientas, insumos y materiales. Entre las asistencias concretadas mencionó también la entrega de dos tanques de 300 litros al productor apícola Diego Rojas, destinados a fortalecer la elaboración de hidromiel.
Silva remarcó que estas acciones forman parte de una estrategia para impulsar el cambio de la matriz productiva, fortalecer las economías familiares y regionales y generar oportunidades para que las familias puedan permanecer en sus comunidades produciendo.
*LAS ESCUELAS DESTACARON EL COMPROMISO Y LA PRESENCIA DEL GOBIERNO*
El director de la UEGP N.º 252 del paraje El Retiro, Maximiliano Ceschan, valoró la nueva visita del Gobernador y agradeció los elementos e insumos recibidos para mejorar el funcionamiento de la institución. “Para nosotros es un privilegio contar con la presencia del Gobernador Zdero. En su primera visita pudo conocer las necesidades de la institución y hoy, gracias a su equipo de trabajo, llegaron distintos elementos que serán de mucha ayuda para mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes”, manifestó.
Por su parte, el director de la Escuela de la Familia Agrícola “Sembrando Esperanza”, UEGP N.º 196, de La Cangayé, Héctor Javier Pérez, destacó la llegada del mandatario y el cumplimiento del compromiso asumido.
“Es algo que valoramos muchísimo. Es el primer gobernador que visita nuestra institución y la zona, que se preocupa y tiene una mirada hacia las EFA. En su momento lo invité a conocer nuestras instalaciones y hoy está acá, cumpliendo su palabra. Estamos muy agradecidos por su presencia”, concluyó.
Acompañaron estas actividades: autoridades provinciales, de distintos organismos, legisladores provinciales; intendentes y vecinos de la zona.