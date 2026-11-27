CASTELLI- Una colisión entre dos motocicletas dejó como saldo a tres menores de edad con lesiones, las cuales fueron trasladadas al hospital local

DR BARNES: «ESTAMOS TOMANDO MEDIDAS DRÁSTICAS PERO TODO LO QUE SE ESTÁ HACIENDO SERÁ POCO SI EL VIRUS LLEGA A LA CIUDAD»

El Secretario de Gobierno, Dr. Ismael Barnes, mencionó como se están llevando adelante los controles en el ingreso a la ciudad, por prevención