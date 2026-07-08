ZDERO CONSTATÓ EL AVANCE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 9 ENTRE MIRAFLORES Y LAS HACHERAS
*El gobernador Leandro Zdero estuvo este miércoles en la obra de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 9, en el tramo que une Miraflores con Las Hacheras, y destacó el sostenido avance de los trabajos, que ya superan más del 20 por ciento de ejecución.*
Durante la inspección, el mandatario provincial remarcó que la obra cuenta con financiamiento asegurado, lo que brinda previsibilidad y permite avanzar de acuerdo con las certificaciones correspondientes. Asimismo, señaló que actualmente se realizan tareas de consolidación de la base y del suelo, paso previo al inicio de la colocación de la carpeta asfáltica en los próximos meses. “Una obra que avanza y se concreta significa mayor conectividad, desarrollo y mejores oportunidades para toda la región”, expresó Zdero, quien además valoró el impacto positivo de estos trabajos en la generación de empleo y en el movimiento económico local.
Por su parte, el administrador general de Vialidad Provincial, Omar Canela, informó que el avance de la obra alcanza aproximadamente el 23 por ciento. Además, anticipó que ya se encuentran programadas las tareas de pavimentación y que, en forma simultánea, se ejecutan intervenciones urbanas dentro de la localidad de Miraflores, como parte integral del proyecto vial.
Las autoridades coincidieron en destacar la importancia estratégica de esta obra para mejorar la conectividad del norte chaqueño y ratificaron el compromiso de continuar ejecutando infraestructura vial en distintos puntos de la provincia.