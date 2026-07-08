ZDERO CONSTATÓ EL AVANCE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 9 ENTRE MIRAFLORES Y LAS HACHERAS

El móvil es uno de las adquiridas por la provincia en Nación. Días pasados, el gobernador Domingo Peppo hizo entrega de nuevas ambulancias

GASTROENTEROLOGO Y URÓLOGO ESTÁ SEMANA EN EL HOSPITAL

Esta semana llegan Gastrenterologo y Urólogo al Hospital del Bicentenario. El martes atenderá Gastroenterologo y el jueves URÓLOGO. Los turnos se dará en