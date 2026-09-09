ZDERO EN CASTELLI: “CON +FUTURO QUEREMOS QUE LOS CHICOS ESTÉN PREPARADOS PARA EL MUNDO QUE VIENE”
El programa está destinado a estudiantes que transitan el último año de la secundaria y combina un incentivo económico mensual con capacitaciones en orientación vocacional, educación financiera, inteligencia artificial, empleo, tecnología e innovación.
El gobernador Leandro Zdero presentó hoy en Juan José Castelli el programa +Futuro, Incentivo al Mérito, una iniciativa destinada a acompañar a los estudiantes chaqueños en la transición entre la escuela secundaria, los estudios superiores y el mundo laboral.
Durante el encuentro, que reunió a estudiantes de Castelli, Miraflores, El Sauzalito y distintas localidades de la zona, el mandatario destacó la importancia de brindar herramientas concretas a los jóvenes para que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional. “Es una palmada de aliento para que los chicos elijan una carrera que les va a servir y puedan tener toda la información sobre la mesa acerca de las posibilidades y de la oferta académica que tienen al salir de quinto año”, expresó Zdero.
El programa contempla, además del incentivo económico, instancias de capacitación vinculadas con orientación vocacional, educación financiera, inteligencia artificial, tecnología, empleo, innovación y vinculación con el mundo del trabajo.
”QUEREMOS QUE LOS CHICOS ESTÉN PREPARADOS PARA EL FUTURO”
Zdero remarcó que la propuesta busca que los estudiantes puedan conocer las transformaciones del mundo laboral y las nuevas oportunidades que surgen a partir de los cambios tecnológicos.
“Queremos que sepan cuál es el presente, pero también hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la Argentina y hacia dónde va el Chaco. Si el mundo cambia, nosotros tenemos que estar preparados para eso”, sostuvo.
En este sentido, planteó la necesidad de evitar que los jóvenes elijan carreras únicamente en función de las ofertas disponibles en cada localidad y destacó la importancia de promover formación vinculada con las demandas productivas que tendrá la provincia.
“Necesitamos chicos preparados para un puerto que necesita funcionar, aduana, para que la economía, el comercio no solamente local sino exterior, tenga gente preparada administrativamente para vincularlo. Necesitamos más oficios”, afirmó.
El Gobernador también destacó su confianza en las nuevas generaciones y en el acceso que tienen los jóvenes a la información y a las nuevas tecnologías. “Yo confío plenamente en la juventud”, aseguró, y remarcó que el acceso responsable a la información puede contribuir a formar jóvenes con capacidad crítica y de discernimiento.
ACOMPAÑANDO EL ESFUERZO
+Futuro está pensado como un reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes que cumplen con los requisitos académicos establecidos, entre ellos no adeudar materias, además de contemplar otros criterios vinculados al desempeño y la asistencia.
La propuesta también alcanza a estudiantes de cuarto año, quienes podrán incorporarse al programa el próximo año, siempre que cumplan con las condiciones requeridas.
Las capacitaciones podrán desarrollarse de manera presencial o mediante una plataforma digital, de acuerdo con la modalidad y la oferta disponible.
INSCRIPCIONES ABIERTAS DURANTE SEPTIEMBRE
El subsecretario de Juventud, Everest Jovanovich, informó que durante septiembre el equipo continuará recorriendo distintas localidades de la provincia para acercar el programa a los estudiantes y facilitar las inscripciones.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el último día de septiembre. Posteriormente se realizará el proceso de cruce y validación de datos y, una vez cumplidos los requisitos, los estudiantes serán incorporados oficialmente al programa.
Según explicó Jovanovich, quienes se inscriban durante este año comenzarían a percibir el incentivo a fines de octubre y permanecerán en el programa hasta marzo de 2027, con un beneficio de carácter mensual. El funcionario destacó que la iniciativa tendrá continuidad y que el próximo año se incorporará una nueva promo de estudiantes.
El Gobierno provincial continuará llevando +Futuro a distintas localidades del Chaco, con el objetivo de acompañar a los jóvenes en una etapa clave de sus vidas y brindarles herramientas para que puedan estudiar, capacitarse, acceder a nuevas oportunidades laborales y proyectarse hacia el futuro.