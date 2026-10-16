ZDERO FORTALECE EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL IMPENETRABLE CON LA INAUGURACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS CEDEPRO
*El gobernador habilitó hoy las refacciones del Centro de Desarrollo Productivo, donde también se entregaron títulos de propiedad y adjudicaciones de tierras y se incorporó equipamiento tecnológico de ECOM. “Yo no vine a esperar que el Chaco cambie, vine a cambiar el Chaco junto a los chaqueños”, afirmó.*
El mandatario provincial destacó la importancia de recuperar el CEDEPRO y reafirmó su compromiso con el desarrollo productivo del interior provincial. “He recorrido el Impenetrable de punta a punta antes de ser gobernador. Sé lo que significa el trabajo y también conozco las potencialidades que tenemos los chaqueños. No me resigno a que desde las ciudades más grandes nos miren como los pobrecitos de Argentina; por el contrario, tenemos muchas cosas para mostrar y salir adelante”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que el crecimiento de la provincia requiere el esfuerzo de los productores, pero también un Estado que acompañe, gestione y genere oportunidades. “Es mentira que vamos a salir adelante debajo de un árbol, esperando que alguien nos venga a salvar. Yo no vine a esperar que el Chaco cambie, vine a cambiar el Chaco junto a los chaqueños”, afirmó.
Zdero recordó que la recuperación de los centros de desarrollo productivo fue una decisión de gestión para devolverles su función de asistencia, capacitación y acompañamiento a las familias rurales.
Además, destacó el trabajo para impulsar las cadenas productivas de la región, entre ellas la ganadería caprina, la apicultura, la producción hortícola y el aprovechamiento de las pasturas. “Tenemos que acompañar al ladrillero, al que siembra sandía, melón y batata, y al apicultor. Tenemos que apostar a la producción y al desarrollo, garantizando la tierra, organizándonos y trabajando entre todos”, señaló.
*TÍTULOS DE PROPIEDAD Y MÁS SEGURIDAD PARA LAS FAMILIAS PRODUCTORAS*
El mandatario destacó la entrega de títulos de propiedad y adjudicaciones como una herramienta fundamental para brindar tranquilidad y seguridad jurídica a las familias rurales. En esa línea, remarcó que el acceso a la tierra permite consolidar proyectos productivos, mejorar las condiciones de trabajo y proyectar el futuro de las familias en sus propias comunidades.
También vinculó estas acciones con la recuperación de la infraestructura y la mejora de la conectividad vial, al anunciar que están garantizados los fondos para avanzar con la ruta que conecta Miraflores con Las Hacheras.
“Hay que conectar la producción y apostar al desarrollo. Tenemos que seguir trabajando para que llegue más pavimento y para que nuestros productores puedan crecer”, sostuvo.
Zdero resaltó los avances en la apertura de mercados para los productos chaqueños y señaló que la provincia trabaja para ampliar las oportunidades comerciales de sus cadenas productivas.
En ese marco, mencionó la comercialización de carne caprina hacia mercados internacionales, los avances en la producción de miel y las posibilidades de exportación de aceite de girasol y alfalfa. “Tenemos que salir a hacer conocer nuestra provincia y mostrar las potencialidades que tiene. La miel chaqueña tiene una enorme oportunidad en el mercado europeo y tenemos que prepararnos, capacitarnos y mejorar nuestra producción”, indicó.
Asimismo, insistió en la importancia de agregar valor a la producción primaria para generar más ingresos, empleo y oportunidades para las familias. “El Chaco tiene que avanzar hacia un perfil agroindustrial. Todo lo que se produzca en el campo tenemos que transformarlo, darle valor agregado y generar mayores ingresos”, expresó.
El gobernador también destacó la importancia de vincular la educación técnica y agropecuaria con las nuevas demandas del mundo laboral, para que los jóvenes chaqueños puedan formarse y desarrollar sus capacidades en la provincia.
*DUDIK : “ESTE CENTRO VA A ESTAR AL SERVICIO DE LOS PRODUCTORES DE EL IMPENETRABLE”*
El ministro de Producción y el Desarrollo Económico, Oscar Dudik, destacó la articulación entre las distintas áreas del Gobierno provincial para recuperar las instalaciones y fortalecer la asistencia a los pequeños productores.
“Estamos ante un ejemplo de articulación entre todas las áreas del Gobierno, justamente para lograr el desarrollo productivo sostenible de nuestra provincia”, afirmó.
El funcionario recordó que el centro fue inaugurado hace aproximadamente 26 años y que, con el paso del tiempo, sus instalaciones se deterioraron y dejaron de cumplir plenamente su función de asistencia técnica y capacitación.
“Me daba tristeza ver cómo estos centros de desarrollo productivo se fueron deteriorando y dejaron de cumplir esa función tan importante de capacitar y asistir al productor. Por eso, cuando el gobernador tomó la decisión de reactivar el proyecto, personalmente me alegré mucho”, manifestó.
Dudik señaló que la recuperación del CEDEPRO permitirá mejorar la asistencia técnica, avanzar en el mejoramiento genético de los rodeos y acompañar a los productores para que puedan comercializar directamente sus animales a través del frigorífico de Pampa del Infierno.
Además, destacó que las instalaciones cuentan con espacios para el trabajo técnico, corrales, laboratorio y áreas destinadas a la capacitación.
El ministro adelantó que se proyecta continuar con la recuperación de otros centros de desarrollo productivo de la provincia, entre ellos el de El Sauzalito.
*INFRAESTRUCTURA RECUPERADA Y NUEVO EQUIPAMIENTO*
Por su parte, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, explicó que las tareas incluyeron una intervención integral de las instalaciones, que presentaban un importante deterioro.
“Intervenimos en los edificios, en las cubiertas, los pisos, las instalaciones eléctricas y sanitarias, la pintura y la iluminación, además de los corrales y otros espacios necesarios para el funcionamiento del centro”, detalló.
Domínguez recordó que la recuperación de estas instalaciones forma parte de una política de reactivación de los centros de desarrollo productivo, y mencionó los trabajos realizados anteriormente en otras localidades del Impenetrable.
Asimismo, confirmó que se prevé avanzar próximamente con nuevas refacciones en el centro de El Sauzalito, para continuar fortaleciendo la infraestructura destinada al acompañamiento de los productores.
*ASISTENCIA TÉCNICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO*
La técnica del CEDEPRO de Fuerte Esperanza, Mercedes Lavia, destacó que la recuperación del espacio permitirá ampliar las tareas de asistencia directa a los productores de la zona.
Explicó que se trabaja en el desarrollo de un núcleo genético de ganado menor, con ejemplares de las razas Santa Inés en ovinos y caprinos, con el objetivo de mejorar las majadas locales y facilitar el acceso de los productores a reproductores de calidad.
“Empecé con la asistencia al productor y con el relevamiento de cómo venían trabajando. La idea es acompañarlos, capacitarlos y generar herramientas para que puedan mejorar su producción, porque esto representa una fuente de alimento y también de ingresos para las familias”, señaló.
Lavia indicó que se busca articular acciones con las escuelas y otras instituciones para impulsar proyectos productivos, fortalecer la capacitación y promover el crecimiento de la comunidad.
Además, destacó que las instalaciones recuperadas brindan mejores condiciones para el trabajo diario del equipo técnico, el cuidado de los animales y la atención de situaciones que requieren intervención inmediata.
De esta manera, la reinauguración del CEDEPRO de Fuerte Esperanza representa un nuevo paso en la recuperación de infraestructura productiva y en el acompañamiento a las familias rurales, con el objetivo de fortalecer la producción, generar oportunidades y promover el desarrollo sostenible de El Impenetrable chaqueño.
Además, desde el Gobierno provincial, a través del Programa ÑANDE, se entregaron elementos a productores de la zona.