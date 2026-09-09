ZDERO INAUGURÓ EL ACCESO NORTE DE MIRAFLORES Y DESTACÓ EL AVANCE DE LA RUTA PROVINCIAL 9 HACIA LAS HACHERAS
*Este miércoles, el gobernador Leandro Zdero inauguró el nuevo acceso norte de Miraflores, una obra de pavimento urbano que conecta la localidad con la Ruta Provincial N° 9 y que forma parte del proyecto integral de conectividad vial hacia Las Hacheras. La intervención mejora el ingreso a la localidad, fortalece la circulación y acompaña el desarrollo urbano de la zona norte de la provincia.*
Durante el acto, Zdero remarcó que la obra responde a un compromiso asumido con la comunidad. “Estamos muy contentos de que este sueño se haga realidad. Era un compromiso que habíamos asumido con los vecinos de Miraflores para poder unir la localidad con la Ruta 9 que estamos ejecutando hasta Las Hacheras”, sostuvo el gobernador.
La intervención comprende 3.200 metros cuadrados, equivalentes aproximadamente a 1.000 metros lineales de pavimento de doble carril, y constituye un componente urbano incorporado al proyecto de la Ruta Provincial N° 9.
Zdero destacó además el impacto que tendrá la obra en el perfil urbano de Miraflores. “El perfil urbano de la ciudad se modifica de esta manera, mejora la conectividad y también permite pensar en un desvío para los camiones, para que no tengan que atravesar la ciudad”, señaló.
*”LOS FONDOS ESTÁN GARANTIZADOS HASTA LAS HACHERAS”*
En relación con la continuidad de la Ruta Provincial N° 9, el gobernador llevó tranquilidad a los vecinos y aseguró que los recursos para completar el tramo previsto están garantizados. “Quiero dar tranquilidad y seguridad: como terminamos este tramo, vamos a terminar hasta Las Hacheras, porque los fondos están garantizados. Lo que hemos hecho primero fue garantizar los fondos”, afirmó. En ese sentido, explicó que la obra atravesó dificultades administrativas antes de la actual gestión y que fue necesario reiniciar el proceso para obtener el financiamiento y avanzar con los trabajos. “Cuando llegamos al Gobierno había una licitación que no se había cumplido, con plazos que no se cumplieron y que se había caído. Tuvimos que dar de baja esa licitación, iniciar todo nuevamente y buscar los mecanismos de financiación”, explicó Zdero.
El mandatario provincial remarcó que la decisión de la gestión es iniciar obras con los recursos asegurados: “Nosotros arrancamos una obra cuando tenemos la plata para terminarla”.
*UNA RUTA CLAVE PARA EL NORTE Y EL IMPENETRABLE*
Zdero sostuvo que la Ruta 9 representa mucho más que una obra vial, ya que permitirá mejorar las condiciones de vida de los habitantes del norte chaqueño y avanzar en la integración territorial.
“Queremos seguir avanzando para ir al Impenetrable profundo. Esta ruta era importante y había que hacerla, porque muchas veces hay dificultades hasta para sacar pacientes y transitar diariamente cuando las inclemencias del tiempo complican los caminos”, manifestó.
También destacó las obras que la Provincia lleva adelante en materia de conectividad aérea, particularmente la construcción de una pista de aterrizaje en el corredor entre Sausalito y Misión Nueva Pompeya, que permitirá mejorar la respuesta sanitaria ante emergencias. “Si Dios quiere, entre este año y principios del año que viene vamos a estar finalizando la pista. Ante las inclemencias del tiempo, el avión sanitario va a poder aterrizar y trasladar a los pacientes de las localidades”, explicó.
Para Zdero, estas inversiones constituyen una fuerte apuesta al desarrollo de El Impenetrable y permiten proyectar nuevas oportunidades vinculadas también al turismo, especialmente por la cercanía con destinos como el Parque Nacional El Impenetrable y otros atractivos de la región.
*VIALIDAD PROVINCIAL: UNA OBRA QUE ACOMPAÑA EL DESARROLLO URBANO*
El administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, explicó que el acceso norte forma parte del componente urbano previsto dentro del proyecto de la Ruta Provincial N° 9. “Son 3.200 metros cuadrados, aproximadamente 1.000 metros lineales de pavimento de doble carril. Es muy importante para la localidad, porque no solamente contempla la obra de la ruta, que es fundamental para la conectividad, sino también una intervención que acompaña el desarrollo urbanístico de Miraflores”, precisó.
Canela adelantó además que el proyecto contempla intervenciones similares en la localidad de Las Hachas, donde también se prevé mejorar la circulación y el desarrollo urbanístico en el sector atravesado por la Ruta 9.
*RESICO: “ES UN SUEÑO PARA TODOS LOS NORTEÑOS”*
El secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, resaltó el impacto que tendrá la obra para los habitantes de la región.
“Es un sueño para todos los norteños. La gente de Miraflores y de todo el norte sabe lo que era este acceso. Muchas veces había que desviarse por caminos muy complejos. Hoy tenemos una avenida que quedó hermosa y que va a permitir embellecer el ingreso a Miraflores, pero sobre todo muestra el avance”, afirmó.
Resico destacó que la pavimentación permitirá fortalecer el turismo y facilitar el acceso hacia distintos puntos del norte provincial. “Vamos a tener el asfalto mucho más cerca y esto representa un cambio radical para quienes viven en esta región. También va a motorizar el turismo. Tenemos muy cerca el Parque Nacional El Impenetrable y podemos pensar incluso en utilizar la pista de aterrizaje para actividades turísticas”, sostuvo.
*FRÍAS: “AGRADECIDO AL GOBERNADOR”*
Por su parte, el intendente de Miraflores, Rafael Frías, valoró la concreción de la obra y el trabajo articulado con el Gobierno provincial.
“Me alegra sinceramente, no solamente por lo que uno transita diariamente, porque muchas veces había que desviarse para poder pasar debido al agua y al mal estado de este sector, sino también por todos los vecinos de acá enfrente y las comunidades originarias que tenían que utilizar este acceso”, expresó.
El jefe comunal aseguró que la nueva infraestructura tendrá un fuerte impacto en la localidad y en toda la región. “Esto facilita la circulación y, con todo lo que implica la obra hasta Las Hachas, Miraflores va a progresar mucho y también va a progresar todo el norte”, afirmó.
Finalmente, Frías destacó el vínculo institucional con la Provincia y agradeció el acompañamiento del Gobernador: “estamos para acompañar desde lo institucional, trabajar juntos por el bien común y agradecido al Gobernador”.