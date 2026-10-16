ZDERO LLEVÓ ESPECIALISTAS A FUERTE ESPERANZA Y ANUNCIÓ MÁS REFUERZOS PARA LA SALUD EN EL IMPENETRABLE
Este viernes, el Gobierno provincial realizó un nuevo operativo del programa de Respuesta en Salud (RES) en el hospital de Fuerte Esperanza, con la presencia del gobernador Leandro Zdero, el ministro de Salud, Ricardo Mayol, el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico y equipos de profesionales de distintas especialidades.
Durante la jornada se brindaron atenciones en clínica médica, pediatría, ginecología, cardiología y ecografía, entre otras especialidades. También se desarrollaron capacitaciones destinadas al personal de salud, con herramientas para mejorar la detección temprana de trastornos del desarrollo neurológico en niños menores de cuatro años y avanzar en la implementación de la historia clínica digital.
El gobernador Leandro Zdero destacó la continuidad de los operativos sanitarios en el territorio provincial y remarcó la importancia de garantizar una atención más accesible para los chaqueños, especialmente en El Impenetrable. “Desde el principio de la gestión tuvimos una mirada especial hacia el Impenetrable chaqueño. Venimos a acompañar y reforzar el sistema sanitario, acercando médicos, insumos, medicamentos y los controles que necesita la gente”, expresó.
En ese sentido, señaló que el objetivo es fortalecer la atención primaria y garantizar que los vecinos puedan acceder a prestaciones médicas en sus propias localidades, evitando traslados innecesarios hacia hospitales de mayor complejidad. “Lo que pretendemos es ir reforzando en todos los lugares de la provincia la atención primaria, la atención en el lugar donde vive la gente”, sostuvo.
Zdero también destacó los avances registrados en indicadores sanitarios, entre ellos los vinculados con la mortalidad materno-infantil, y señaló que el trabajo territorial, la provisión de insumos y el seguimiento de las familias forman parte de una estrategia integral de salud pública.
MÁS PROFESIONALES Y CAPACITACIÓN PARA EL INTERIOR
El mandatario anunció que la Provincia trabaja junto a universidades para facilitar la incorporación de nuevos profesionales al sistema sanitario chaqueño, con el objetivo de cubrir las necesidades de recursos humanos en las distintas regiones. “Queremos que los profesionales se queden en la provincia y no elijan irse a otro lugar del país o al exterior”, afirmó.
Además, explicó que se avanza en un esquema de formación y vinculación entre los equipos sanitarios de las localidades del interior y los hospitales de mayor complejidad. La propuesta contempla que médicos y enfermeros de zonas alejadas puedan realizar prácticas y capacitarse en centros de referencia, fortaleciendo sus conocimientos y la capacidad de resolución en sus lugares de origen.
El gobernador también anticipó que se continuará trabajando en la incorporación de herramientas de telemedicina para mejorar la comunicación entre los profesionales y optimizar los recursos disponibles.
MAYOL: “EL CIUDADANO TIENE QUE TENER EL MISMO NIVEL DE ATENCIÓN, MÁS ALLÁ DE LA DISTANCIA”
Por su parte, el ministro de Salud, Ricardo Mayol, destacó la importancia de llevar especialistas a localidades donde el acceso a determinadas prestaciones resulta más difícil. “Tenemos una sola medicina. El ciudadano de acá y el que vive en Resistencia tiene que tener el mismo nivel de atención, al margen de la distancia y la aparatología”, expresó.
El funcionario explicó que el operativo contó con especialistas en ginecología, cardiología, ecografía, clínica médica y pediatría, con equipamiento para realizar estudios y ampliar las prestaciones disponibles en el hospital local.
Asimismo, indicó que la intención es sostener y ampliar la frecuencia de estos operativos en diferentes puntos de la provincia, de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos.
Mayol también se refirió al fortalecimiento del sistema de ambulancias, la reparación de unidades y la capacitación de los choferes, con el propósito de garantizar traslados seguros y mejorar la respuesta ante las emergencias sanitarias.
CAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL
La directora del Hospital de Fuerte Esperanza, Miriam Salcedo, agradeció la presencia del Gobernador, de las autoridades provinciales y destacó el aporte del operativo para responder a las necesidades sanitarias de la comunidad. “Han traído un importante operativo de salud con profesionales médicos, clínicos, pediatras y ginecólogos, además de capacitaciones que nos brindan herramientas fundamentales para mejorar la atención”, señaló.
Salcedo explicó que una de las instancias formativas estuvo orientada a la evaluación del desarrollo neurológico de niños menores de cuatro años, lo que permitirá fortalecer la detección temprana de posibles dificultades.
También destacó la capacitación sobre historia clínica digital, que permitirá avanzar en la informatización de los registros médicos y mejorar el seguimiento de los pacientes.
La directora remarcó que la jornada tuvo una importante concurrencia de vecinos de Fuerte Esperanza y de parajes cercanos, para quienes la llegada de especialistas representa una oportunidad concreta de acceder a consultas y estudios sin tener que trasladarse a centros urbanos más distantes.
TERRITORIO Y ARTICULACIÓN PARA ACERCAR SERVICIOS
A su turno, el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno provincial para concretar estos operativos en localidades alejadas.
En ese marco, valoró la utilización del avión sanitario para trasladar a los profesionales y facilitar que puedan desarrollar una jornada completa de atención en Fuerte Esperanza, optimizando los tiempos y los recursos disponibles.
Resico señaló que los operativos forman parte de una agenda territorial que continuará en otras localidades chaqueñas, con especial atención a las demandas de especialistas y a las necesidades de cada región.
El Gobierno provincial continuará desplegando acciones para fortalecer la atención sanitaria, capacitar a los equipos locales y mejorar el acceso a los servicios de salud, con el objetivo de que la distancia geográfica no sea un impedimento para recibir atención médica de calidad.
También acompañaron esta actividad: el subsecretario de Gobierno; Sebastián Lazzarini; el Intendente de Misión Nueva Pompeya, Vicente González; la intendente local, Inés Ortega, los diputados provinciales, Jorge Gómez y Carina Botteri; la Intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, y demás funcionarios provinciales.