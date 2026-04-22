ZDERO LOGRÓ AVAL DEFINITIVO PARA LA RUTA AL IMPENETRABLE

«Nievas Agradeció el Apoyo y Acompañamiento de la Comunidad» La Ciudad de Castelli cumplió 79 años y la comunidad acompañó los festejos colmando

ESTE JUEVES HABRÁ FERIA FRANCA Y PRODUCTOS REGIONALES EN CASTELLI

Organizada por la Municipalidad de Juan José Castelli a través de la Secretaría de Producción y la Subsecretaría de Desarrollo Social para Pequeños