ZDERO: “VAMOS A BONIFICAR EL 60% DEL COSTO DE LA SEMILLA DE ALGODÓN”
Los productores registrados en el SIPACH podrán acceder a semilla certificada, fiscalizada y de primera multiplicación para la campaña 2026/2027, a un valor bonificado de 36,50 dólares más IVA por bolsa.
El Gobernador Zdero, implementa una nueva herramienta de acompañamiento al sector algodonero que permitirá bonificar el 60% del precio de lista de la semilla fiscalizada de algodón.
La medida estará destinada a los productores algodoneros registrados durante 2026 en el SIPACH (Sistema Informático de Productores Agrícolas Chaqueños), quienes podrán acceder a semillas fiscalizadas y de primera multiplicación para la campaña agrícola 2026/2027.
En el marco de esta operatoria, las bolsas de semillas estarán disponibles a un precio bonificado de 36,50 dólares más IVA, lo que representa una reducción del 60% respecto del valor de lista.
MÁS CALIDAD Y GENÉTICA PARA EL SECTOR
La iniciativa tiene como objetivo contribuir a la reducción de los costos de producción y, al mismo tiempo, brindar mayores garantías a los productores respecto de la genética, calidad y poder germinativo de las semillas utilizadas en la próxima campaña.
La operatoria surge a partir de un acuerdo entre el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible y la firma GENSUS, representada por su presidente, el ingeniero Pablo Vaquero, junto a integrantes de su equipo de trabajo.
Desde la cartera productiva remarcaron que el acceso a semilla de calidad constituye una herramienta fundamental para mejorar los resultados productivos, fortalecer la competitividad y sostener el desarrollo de la cadena algodonera.
El Gobierno provincial continúa generando herramientas concretas para acompañar a los productores chaqueños, reduciendo costos y facilitando el acceso a genética de calidad para fortalecer uno de los cultivos históricos y estratégicos de la provincia.