AVISTARON HUELLAS DE YAGUARETÉ EN EL ESPINILLO
La aparición de huellas de yaguareté en un paraje rural de El Impenetrable chaqueño movilizó este sábado a efectivos policiales y autoridades ambientales, luego de que la información comenzara a circular a través de las redes sociales.
El procedimiento se llevó a cabo en el paraje El Estero, a unos 30 kilómetros de El Espinillo, en el departamento General Güemes, donde personal policial se entrevistó con vecinos de la zona para verificar la versión.
Según el informe oficial, el productor Pedro Francisco Boedo, de 56 años, relató que días atrás encontró huellas de gran tamaño sobre la orilla del río Bermejito y que, por sus características, cree que podrían corresponder a un yaguareté. El hombre aclaró que el animal no ocasionó daños ni ataques, y que únicamente observó las marcas en el terreno.❗️
Tras recorrer el sector señalado, los efectivos no lograron localizar nuevas huellas ni otros indicios de la presencia del felino. De acuerdo con el parte policial, la reciente crecida del río pudo haber borrado los rastros existentes.
Como medida preventiva, los uniformados dialogaron con pobladores de distintos parajes para brindar información sobre la importancia del yaguareté, especie declarada Monumento Natural Nacional, e instaron a los vecinos a comunicar cualquier nuevo avistamiento.