BARCELONA: ZDERO POSICIONÓ A BARRANQUERAS Y LAS PALMAS COMO PUERTAS DE ENTRADA AL COMERCIO INTERNACIONAL
*El gobernador Leandro Zdero, acompañado por el presidente de la Agencia de Inversiones, Martín Braillard Poccard y Rossana Cecilia Surballe, Cónsul General de la República Argentina en Barcelona, mantuvo reuniones de trabajo con autoridades de ZAL Port, la plataforma logística vinculada al Puerto de Barcelona, y con directivos de la Autoridad Portuaria de Barcelona, con el objetivo de conocer experiencias de integración logística y analizar oportunidades para fortalecer la infraestructura portuaria y comercial de la provincia.*
Durante los encuentros, las autoridades chaqueñas conocieron el modelo desarrollado por Barcelona, que articula Puerto, Ferrocarril, Terminales interiores y plataformas logísticas, con conexiones hacia distintos centros industriales de España, Francia y otros destinos europeos.
El Port de Barcelona participa directamente en 8 terminales intermodales interiores y cuenta con conexiones ferroviarias con más de 30 destinos europeos, configurando una red logística que permite integrar distintos modos de transporte, optimizar costos y ampliar las posibilidades de inserción comercial.
*BARRANQUERAS Y LAS PALMAS, EN UNA VISIÓN MULTIMODAL*
En este marco, Zdero posicionó a los puertos de Barranqueras y Las Palmas, como piezas centrales de una plataforma multimodal para el desarrollo del norte argentino, a partir de la integración de puertos, Belgrano Cargas, Hidrovía y Zona Franca.
La propuesta apunta a consolidar una infraestructura capaz de facilitar el ingreso de insumos para Chaco y la región y, al mismo tiempo, generar una vía competitiva para la salida de la producción agroindustrial y minera del norte argentino hacia los mercados internacionales.
“El objetivo es que Chaco deje de pensar sus puertos solamente como lugares de carga y descarga y los transforme en verdaderos nodos logísticos e industriales”, destacó el mandatario chaqueño, durante la agenda de trabajo.
En este sentido, la experiencia de Barcelona representa una referencia para avanzar hacia un esquema que permita agregar valor, atraer inversiones, mejorar la competitividad y ampliar las oportunidades comerciales de la provincia y de toda la región. “Chaco tiene ubicación, infraestructura y potencial para convertirse en el nodo logístico estratégico del norte argentino”, remarcó.
El Gobierno provincial seguirá generando nuevas oportunidades de inversión, fortalecimiento de la infraestructura estratégica y la conexión de la producción chaqueña con nuevos mercados.