CASTELLI: DOS DETENIDOS CUANDO LLEVABAN UNA MOTOCICLETA A LA RASTRA
Durante la mañana de este domingo, efectivos de la Comisaría Primera de Juan José Castelli aprehendieron a dos hombres que fueron sorprendidos mientras llevaban a la rastra una motocicleta de 110 cilindradas.
El procedimiento ocurrió alrededor de las 6:30, cuando los agentes realizaban recorridas preventivas a bordo de un móvil policial por calle Remedios de Escalada y avenida Güemes, de esa ciudad. En ese momento, observaron a dos sujetos que trasladaban una motocicleta a la rastra.
Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar, pero fueron alcanzados a pocos metros. Los efectivos los identificaron como dos hombres de 19 y 27 años, quienes se encontraban junto a una motocicleta Honda Wave de 110 cilindradas, de color negro.
Al revisar el rodado, los agentes observaron daños en el sistema de encendido. Además, uno de los demorados tenía entre sus prendas un destornillador.
Ante estas circunstancias, los efectivos secuestraron la motocicleta y la herramienta, y trasladaron a ambos hombres a la dependencia policial, previo examen médico.
La Fiscalía de Investigación Penal N° 1 dispuso que los dos involucrados sean notificados de su aprehensión en la causa por supuesto robo.
Asimismo, se solicitó la intervención de Criminalística para realizar las pericias correspondientes sobre la motocicleta y establecer su procedencia.
Minutos más tarde un hombre se acercó a la Comisaria para realizar la denuncia del robo de su Wave y la policía le informó que la había recuperado.
*Fuente: Prensa Policía del Chaco