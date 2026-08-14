CASTELLI: EL HOSPITAL DEL BICENTENARIO SUMA ATENCIÓN ESPICUALIZADA Y RETOMA ECOGRAFÍAS
El Hospital del Bicentenario fortalece su atención con la llegada de una especialista en endocrinología pediátrica, nuevas interconsultas digitales y el retorno del servicio de ecografías.
El Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli continúa incorporando prestaciones y atención especializada. En diálogo con César Medina de Radio Fan, su directora, Mercedes Benítez, confirmó que este sábado 15 y domingo 16 de agosto atenderá la doctora Luciana Araujo, especialista en endocrinología pediátrica del Hospital Pediátrico.
La profesional atenderá a niños y adolescentes con diabetes, en el marco del programa de diabetes de la provincia del Chaco y la UNNE. “Ellos están en un programa de diabetes de la provincia del Chaco en conjunto con la UNNE”, explicó Benítez, y señaló que el equipo viene recorriendo distintos puntos del Impenetrable para acercar atención especializada.
La directora también destacó el funcionamiento del consultorio de salud digital, que permite realizar interconsultas con especialistas. “Si necesitan alguna atención, por ejemplo, del dermatólogo, se le asigna un turno y se consigue la consulta a través del sistema digital”, detalló.
Respecto a los medicamentos, Benítez informó que ya comenzaron a llegar distintas partidas a los hospitales, mientras que otros insumos se encuentran pendientes de distribución.
Además, pidió a los vecinos utilizar los consultorios externos para aquellas consultas que no sean urgentes. “Así evitamos que las guardias del hospital, que son para las urgencias, puedan ser atendidas por consultorio”, sostuvo.
Finalmente, confirmó una importante novedad para los pacientes: el servicio de ecografías volvió a funcionar esta semana. “Ya está en funcionamiento el servicio de ecografía”, confirmó Benítez, luego de que el equipo permaneciera temporalmente fuera de servicio para realizar tareas de mantenimiento y reparación.