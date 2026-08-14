CASTELLI: EL HOSPITAL DEL BICENTENARIO SUMA ATENCIÓN ESPICUALIZADA Y RETOMA ECOGRAFÍAS

Domingo Peppo acompañó al gobernador en la entrega de viviendas y títulos de propiedad a comunidades originarias, en la localidad de Castelli, desde

En Castelli Peppo resaltó las políticas públicas para comunidades originarias

CHACO PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD DIGITAL QUE INTERCONECTARÁ A LOS CENTROS SANITARIOS DEL PAÍS

El ministerio de Salud de la Nación invertirá más de 5.000 millones para su implementación en todas las provincias. “Chaco tiene 430 efectores