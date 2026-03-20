CASTELLI: LA DIVISIÓN DROGAS DETUVO A UN JOVEN CON MARIHUANA QUE PRETENDIO HUIR
En el marco de un operativo de control preventivo desplegado por la Dirección General de Consumos Problemáticos, efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli lograron la aprehensión de un sujeto de 26 años que intentaba comercializar estupefacientes en la zona del Barrio Matadero.
*El operativo y la huida*
Cerca de las 17:45 de este viernes, el personal antinarcóticos recibió información sobre un hombre que se movilizaba en una motocicleta de 110 cc., color rojo, vestido con una camiseta amarilla y mangas azules, quien presuntamente se encontraba en las inmediaciones del hospital local con intenciones de vender droga.
Al ser detectado por las brigadas, los agentes procedieron a identificarse con chalecos reglamentarios y dieron la voz de «Alto Policía». Lejos de detenerse, el sospechoso emprendió una veloz fuga hacia la zona de la Chacra 7. Durante el seguimiento, el sujeto abandonó su rodado y continuó la huida a pie por los pasillos de la zona, despojándose incluso de su camiseta para intentar despistar a los uniformados. Sin embargo, fue alcanzado y demorado a los pocos metros.
*Secuestros y situación legal*
Ante la presencia de testigos, los efectivos policiales inspeccionaron el lugar y el motovehículo, logrando el hallazgo de:
• Un paquete de nailon con una sustancia vegetal que, tras las pruebas de campo, dio positivo para marihuana con un peso de 240 gramos.
• Una motocicleta marca Corven 110 cc. sin patente.
• La suma de 5.000 pesos en efectivo.
Debido al aglomeramiento de personas en el lugar durante el procedimiento, se solicitó apoyo a la Comisaría Primera y a unidades de emergencia para garantizar la cobertura de seguridad.
La Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Natacha Afansenko, dispuso la aprehensión formal del involucrado bajo la causa de «Infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737».