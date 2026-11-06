CASTELLI: OFRECÍAN LECHE POR FACEBOOK QUE PODRÍA PROVENIR DE AYUDA SOCIAL – ALLANARON DOS VIVIENDAS
Una publicación en una red social derivó en dos allanamientos en Juan José Castelli. Los investigadores rastrearon un teléfono vinculado a una cuenta de Mercado Pago. Secuestraron un celular, pero no encontraron la leche ofrecida.
La oferta de 9 kilos de leche en polvo por Facebook dio origen a una investigación policial y a dos allanamientos realizados este viernes 6 de noviembre en Juan José Castelli . Según el informe de la fuerza, se sospecha que el producto provenía de la asistencia estatal para personas de bajos recursos y que su comercialización estaría prohibida.
La pesquisa comenzó el 2 de noviembre , cuando la División de Investigaciones Complejas Interior Castelli tomó conocimiento de una publicación en el grupo «La Fan te escucha y te ayuda» . El aviso había sido realizado desde un perfil que los investigadores señalaron como falso y en el que se ofrecía esa cantidad de leche.
Cómo rastrearon al sospechoso
A partir de recorridas virtuales por Facebook, los agentes obtuvieron un número de teléfono vinculado con la publicación . Luego verificaron que estaba asociado a una cuenta de Mercado Pago y cruzaron esa información con otras bases de datos. Según el parte, esas tareas y el posterior trabajo de campo permitieron identificar a un hombre de 29 años y establecer su domicilio.
Con los datos reunidos, intervino el Equipo Fiscal N° 1 , a cargo del fiscal subrogante Gerónimo Agustín Roggero , y se gestionaron las órdenes judiciales. Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías de Castelli y se concretaron entre las 12.22 y las 14.10 , con la participación del ayudante fiscal Eduardo Maidana y una intérprete de lengua qom del Poder Judicial.
Allanaron dos viviendas y secuestraron un celular
El primer allanamiento se realizó en una vivienda del barrio Chacra 108 , perteneciente a la madre del investigado, donde no encontraron elementos de interés para la causa. El segundo tuvo lugar en el domicilio del sospechoso, en el barrio Nuevo 19 de Abril , y terminó con el secuestro de un teléfono Samsung que, según la hipótesis policial, habría sido utilizado para ofrecer el producto.
En ninguno de los dos inmuebles encontraron la leche que había motivado la investigación. El hombre fue trasladado por la Policía e identificado en el marco de la causa, por disposición del fiscal interviniente.