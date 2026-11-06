CASTELLI: UN UTILITARIO SE INCENDIÓ EN LA RUTA PROVINCIAL 9 Y QUEDÓ TOTALMENTE DESTRUIDO
Un utilitario fue consumido por las llamas sobre la Ruta Provincial N° 9, a la altura del kilómetro 23, cuando circulaba desde la localidad de Miraflores con destino a Juan José Castelli.
Tras conocerse el incendio, acudieron rápidamente al lugar efectivos de Bomberos de la Policía del Chaco, Policía Caminera y personal de la Comisaría Segunda de Juan José Castelli.
A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia, las llamas consumieron por completo el utilitario, provocando pérdidas materiales totales.
Hasta el momento se desconocen los motivos que originaron el fuego. Sin embargo, no se descarta que una posible falla eléctrica haya desencadenado el incendio, hipótesis que deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.