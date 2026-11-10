CASTELLI: UNA JOVEN DE 23 AÑOS FUE DETENIDA DURANTE UN OPERATIVO DE CONTROL POLICIAL EN CHACRA 28
El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Patrulla Preventiva del Departamento 911 de Juan José Castelli. La mujer registraba un pedido de aprehensión vigente en el sistema SIGEBI.
Este martes 10 de noviembre, alrededor de las 18:45 horas, personal policial del Departamento 911 de Juan José Castelli llevó adelante un procedimiento en el sector de Chacra 28, donde una joven de 23 años fue detenida tras comprobarse que registraba una orden judicial de aprehensión.
Según el informe policial, los efectivos de la División Patrulla Preventiva se encontraban realizando controles de motocicletas e identificación de personas cuando procedieron a identificar a una ciudadana de iniciales C.R.B., de 23 años, domiciliada en el barrio Sarmiento.
Al consultar sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI Móvil), el resultado fue positivo para una orden de aprehensión y detención vigente, emitida el 9 de marzo de 2026.
La medida judicial estaba vinculada a una causa por presunta infracción al artículo 68 de la Ley Provincial 850-J, correspondiente al Código de Faltas de la Provincia del Chaco, con intervención del Juzgado de Faltas de Juan José Castelli.
TRASLADADA A LA COMISARÍA SEGUNDA
Tras verificar la situación judicial, los uniformados procedieron a la detención de la joven, quien fue examinada por personal de la División Medicina Legal.
Posteriormente, fue trasladada y entregada a la Comisaría Segunda de Juan José Castelli para continuar con las actuaciones legales correspondientes.