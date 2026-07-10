CHACO: MILAGRO EN LA RUTA N°9 ENTRE CASTELLI Y MIRAFLORES

Permite la circulación de ciudadanos dentro de la provincia, se puede tramitar online y contempla todas las actividades exceptuadas de la cuarentena: http://permisoprovincial.chaco.gob.ar.

MILEI PIDIÓ DAR MARCHA ATRAS EN LOS SUELDOS QUE HABÍAN SUBIDO UN 30% LOS LEGISLADORES

Javier Milei les pidió a las autoridades del Congreso que den marcha atrás con el aumento a diputados y senadores