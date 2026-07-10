CHACO: MILAGRO EN LA RUTA N°9 ENTRE CASTELLI Y MIRAFLORES
Grave accidente en la Ruta Provincial Nº 9: un automóvil se partió al medio tras impactar contra un árbol
El siniestro ocurrió este viernes 10 de julio, cerca del mediodía, entre Miraflores y Juan José Castelli. El conductor sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital del Bicentenario, donde quedó fuera de peligro.
Un grave accidente de tránsito se registró este viernes 10 de julio, cerca del mediodía, sobre la Ruta Provincial Nº 9, en el tramo asfaltado que une las localidades de Miraflores y Juan José Castelli.
Por causas que aún se investigan, un automóvil Toyota Corolla despistó, dio varios vuelcos y terminó impactando violentamente contra un árbol. Como consecuencia del fuerte choque, el vehículo quedó prácticamente partido al medio.
Según la información recabada por Cadena Los Ángeles, el conductor, un hombre mayor de edad cuyo apellido comienza con la letra S, logró salir del habitáculo con lesiones que, en principio, no revestirían gravedad. Al momento de ser asistido por los primeros testigos se encontraba consciente y posteriormente fue trasladado al Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli para una evaluación médica.
De acuerdo con los primeros datos, el hombre se encuentra fuera de peligro. Las circunstancias que provocaron el despiste son materia de investigación.
Cadena Los Ángeles continuará ampliando esta información a medida que se conozcan mayores detalles sobre el hecho.