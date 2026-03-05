CRISTIAN RADOJKOVIC: «ESTAMOS TRABAJANDO CON MUCHO ESFUERZO, CON PRESUPUESTO ACOTADO Y PRINCIPALMENTE CON MUCHA HONESTIDAD»
5 marzo, 2026
El Secretario de Gobierno de Villa Río Bermejito dijo que «algunos» prefieren criticar, poner palos en la rueda y tirar «de oído» en las redes sociales, en vez de consultarnos. Buscan sembrar discordia».
«Nosotros estamos trabajando con mucho esfuerzo, con un presupuesto muy acotado pero buen administrado; pero principalmente, lo hacemos con mucha honestidad».
«Está bien que se averigüe, pero que se haga bien, no con supuestos y buscando sembrar discordia».
Seguiremos haciendo lo mejor para Bermejito, con los pocos recursos con los que contamos y adminstrandolos de la mejor manera para lograr cumplir los objetivos trazados». Señaló Radojkovic