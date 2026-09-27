EL ESPINILLO: SECUESTRARON UNA MOTOCICLETA CON PEDIDO ACTIVO DESDE 2015
El rodado fue encontrado abandonado en el Paraje La Bolsa durante tareas preventivas. El pedido había sido solicitado por la Comisaría Primera de Juan José Castelli.
Este domingo 27 de septiembre, alrededor de las 15:00 horas, efectivos de la Comisaría El Espinillo, mientras realizaban tareas preventivas consistentes en controles vehiculares e identificación de personas, hallaron una motocicleta abandonada en la zona del Paraje La Bolsa.
Se trataba de una Motomel B110 cc, color rojo, sin dominio colocado, sin llave de ignición y sin espejos retrovisores, la cual se encontraba en regular estado de uso y conservación.
Los agentes procedieron a consultar los datos del rodado en el Padrón Unificado Online, donde constataron que registraba un pedido activo de fecha 9 de mayo de 2015, solicitado por la Comisaría Primera de Juan José Castelli. Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1, a cargo de la Dra. Amelia Lezcano, desde donde se dispuso el secuestro del rodado y su traslado a las instalaciones de la Comisaría Primera de Juan José Castelli, a los fines legales correspondientes.