EL GOBIERNO PROVINCIAL RATIFICÓ EL SEGURO MULTIRRIESGO PARA GIRASOL
El Gobierno Provincial ratificó herramientas de respaldo para productores como la continuidad del Seguro Multirriesgo para girasol y la ampliación de los créditos Más Campo.
El ministro de la Producción, Oscar Dudik informó sobre las medidas indicando que las mismas alcanzan a pequeños y medianos productores chaqueños durante la campaña agrícola 2026/2027. El Estado absorberá la prima del seguro para las primeras 200 hectáreas de girasol y quienes ya accedieron a los créditos Más Campo y tengan sus cuotas regularizadas podrán ampliar el financiamiento hasta un 50% adicional al monto originalmente otorgado.
El anuncio se realizó en el marco de una reunión de trabajo entre el Gobernador Leandro Zdero y el gabinete del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible en el cual se definieron políticas destinadas a fortalecer al sector agropecuario mediante instrumentos de cobertura frente a riesgos climáticos y financiamiento para sostener la actividad productiva.
Seguro Multirriesgo para girasol
El Seguro Multirriesgo estará destinado a productores inscriptos en el Sistema de Información de Productores Agrícolas del Chaco (SIPACH) que implanten hasta 400 hectáreas de girasol.
Como en la campaña anterior, el Gobierno provincial absorberá el costo total de la prima correspondiente a las primeras 200 hectáreas sembradas, reduciendo el impacto económico que representa la contratación de esta cobertura.
En forma paralela, el Gobierno provincial trabaja junto con las empresas aseguradoras y la Administración Tributaria Provincial (ATP) en un mecanismo que permita a los productores acceder a la cobertura para la superficie comprendida entre las 200 y las 400 hectáreas.
La propuesta contempla que el productor pueda diferir el pago de la prima correspondiente a ese tramo hasta el momento de la comercialización de la cosecha.
Para ello, la ATP actuaría como agente de retención del importe de la prima, siempre con la adhesión expresa del productor.
Continúa y se amplía la operatoria Más Campo
El Gobierno provincial también confirmó la continuidad de los créditos Más Campo, una herramienta financiera destinada a acompañar el desarrollo de la producción agropecuaria.
Aquellos productores que ya fueron beneficiarios con esta operatoria y tengan las cuotas al día, podrán solicitar una ampliación del crédito de hasta el 50% adicional al monto solicitado oportunamente, el cual será a sola firma y no modificara las garantías reales presentadas.
Asimismo, los costos administrativos derivados de esta operatoria —como certificaciones de firmas y otros gastos de instrumentación -serán afrontados por el productor,- aunque se incorporarán al monto financiado para ser cancelados junto con las cuotas del crédito.
Con estas medidas, el Gobierno del Chaco reafirma su política de acompañamiento al sector productivo mediante herramientas que combinan cobertura frente a contingencias climáticas, acceso al financiamiento y mayor previsibilidad para la producción agropecuaria.
Acompañaron este encuentro: la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; los subsecretarios Julio Fantin y Orlando Morán, del Ministerio de la Producción.