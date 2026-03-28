EL GOBIERNO PROVINCIAL REFUERZA LA ASISTENCIA EN FUERTE ESPERANZA Y EL SAUZALITO

Alberto Fernández: «Los vamos a socorrer cuando el riesgo sea menor» El presidente Alberto Fernández reveló que el Gobierno decidió frenar el ingreso

El Gobierno suspendió las repatriaciones de los argentinos varados en el exterior

IMPONENTE MARCO DE PÚBLICO EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL ABORIGEN AMERICANO

El mismo, se desarrolló en las instalaciones del polideportivo municipal, y convocó a más de 4.000 personas. Organizado por la Municipalidad de Juan