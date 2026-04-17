EL IMPENETRABLE – EL GOBIERNO PROVINCIAL REDOBLA ESFUERZOS EN TERRITORIO
*El Gobierno provincial continúa con un importante operativo territorial en distintas localidades de El Impenetrable, afectadas por las últimas lluvias y la crecida del río Bermejito. La situación impacta especialmente en Comandancia Frías, Misión Nueva Pompeya y El Sauzalito, donde en algunos sectores las precipitaciones superaron los 340 milímetros.*
Por indicación del gobernador Leandro Zdero (quien estuvo hace unos días en la zona) se dispuso la intervención integral de las áreas del Ejecutivo para seguir con la asistencia inmediata a las familias afectadas.
El programa Ñachec cumple un rol central en el operativo, con facilitadores desplegados en el territorio que realizan la entrega de colchones, frazadas y módulos alimentarios, además de un acompañamiento directo a las comunidades.
A estas acciones se suma la labor de la Policía del Chaco, con operativos de asistencia y prevención, y el trabajo articulado con los municipios, como el de Misión Nueva Pompeya, que colabora en la logística y la atención de las familias.
En paralelo, el Ministerio de Producción, a través del Progano, brinda asistencia a pequeños productores de la zona con la entrega de forrajes y atención veterinaria, con el objetivo de resguardar los animales ante el impacto de las lluvias.
El despliegue incluye operativos en parajes rurales. En este sentido, el facilitador Javier Torres detalló: “Las entregas se realizaron en el paraje Güemes con módulos, colchones, frazadas y forrajes para animales como maíz y alfalfa; armamos campamentos en un trabajo coordinado con la municipalidad, el Progano, la Policía del Chaco y vecinos”.
Además, se destacó la labor de los equipos territoriales, entre ellos los facilitadores Silvia Deibele en Comandancia Frías, Javier Torres en Misión Nueva Pompeya y Silvana Pérez en El Sauzalito, bajo la coordinación regional de Fernando Vogel y la coordinación provincial de Tamara Silvestri, junto al ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez.
*PRESENCIA DEL ESTADO Y CONTINUIDAD DE LA ASISTENCIA*
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el operativo no solo apunta a dar respuesta inmediata a la emergencia, sino también a sostener el acompañamiento una vez que bajen las aguas, en una región que periódicamente enfrenta eventos climáticos extremos.