EL INSTITUTO FAVALORO Y AUTORIDADES PROVINCIALES LLEGARON A UN ACUERDO CLAVE PARA GARANTIZAR LAS OFERTAS EDUCATIVAS EN EL 2027
Tras una reunión con autoridades educativas provinciales, el Instituto René Favaloro alcanzó acuerdos claves para 2027: se garantizan nuevas cohortes, la continuidad de los estudiantes y la estabilidad laboral docente. El encuentro se produjo en la sede de la institución, luego de fuertes protestas encabezadas por docentes y estudiantes.
La comunidad educativa del IES «René Favaloro» recibió una noticia largamente esperada. Tras la reunión mantenida ayer con autoridades del Ministerio de Educación, entre ellas el Director de Educación Superior Luis Monzón y el Director Regional Humberto Molina, se alcanzaron importantes acuerdos para defender las propuestas pedagógicas actuales, el derecho a estudiar y la estabilidad laboral docente.
Los avances, según informaron desde la institución, son resultado de la organización, la participación, el compromiso institucional y la lucha colectiva. Los fundamentos presentados por el IES fueron escuchados y permitieron alcanzar acuerdos concretos.
NUEVAS COHORTES EN 2027
En el IES «René Favaloro» se habilitará la inscripción a nuevas cohortes de Lengua y Literatura, Matemática, Química y Biología, carreras que ya se vienen desarrollando en la casa de estudios y que cuentan con diseños curriculares actualizados.
Asimismo, las autoridades del Ministerio se comprometieron a habilitar excepcionalmente para 2027 nuevas cohortes de Educación Primaria, Educación Inicial, Educación Especial y Educación Tecnológica, considerando los fundamentos presentados por el IES. Mientras tanto, en paralelo, se trabajará en la actualización de sus respectivos diseños curriculares. Para ello, desde el MECCyT se gestionará ante Nación la normativa de excepción correspondiente.
EDUCACIÓN FÍSICA: PEDIDO ACEPTADO
El Ministerio resolvió hacer lugar al pedido de excepcionalidad presentado por el IES, considerando los fundamentos expuestos por Rectoría, por lo que se habilitará la inscripción en 2027. En paralelo, se trabajará en la actualización del diseño curricular, que pasará a una duración de cuatro años.
ECONOMÍA Y MÚSICA: QUÉ PASARÁ
ECONOMÍA: No abrirá una nueva cohorte en 2027. Sin embargo, se garantiza la continuidad de los estudiantes que actualmente cursan la carrera, incluso para quienes deban recursar. En cuanto a las horas correspondientes al primer año que no se abrirá, estas podrán destinarse a una nueva propuesta formativa que el IES deberá presentar, ya sea una tecnicatura con un perfil similar al de Economía u otra propuesta académica diferente.
MÚSICA: se pausa la inscripción durante 2027, pero sus docentes conservarán sus haberes y continuarán cumpliendo funciones institucionales y trabajando en la actualización del diseño curricular, con la perspectiva de retomar en 2028.
UN CAMINO QUE CONTINÚA
Desde el instituto destacaron que todos los acuerdos y compromisos alcanzados en la reunión quedaron por escrito.
Si bien el MECCyT ha definido estas medidas y asumido compromisos importantes, todavía quedan numerosas cuestiones que deberán analizarse y abordarse caso por caso, elevando las consultas correspondientes al Ministerio para encontrar respuestas y soluciones a cada situación particular.
La lucha, remarcaron, continúa, pero este es un paso concreto en defensa de la educación pública, de los estudiantes y de los trabajadores docentes.
Fuente: Diario Castelli