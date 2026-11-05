EL OPERATIVO IMPENETRABLE 133 COMPLETÓ SU CUARTA JORNADA CON ASISTENCIA EN NUEVOS PARAJES
Este jueves se desarrolló la cuarta jornada del Operativo Impenetrable 133, con asistencia integral, entrega de módulos alimentarios y agua en distintas comunidades y parajes de la región, en el marco del trabajo articulado entre el Gobierno provincial, el Gobierno nacional y el Ejército Argentino.
Durante la jornada, los equipos llegaron a Canal San Luis, El Escondido, El Colchón, Cabeza de Buey, El Telasco y Fortín Lavalle, con el objetivo de garantizar que la ayuda llegue de manera directa a las familias que viven en las zonas más alejadas.
La coordinación de las tareas en territorio estuvo a cargo de la subsecretaria de Políticas Interinstitucionales, Elsa Leiva, quien destacó la organización y el compromiso de los equipos para cumplir con cada recorrido. “Estamos llevando adelante un trabajo ordenado y planificado, que nos permite llegar a cada paraje y acercar los recursos directamente a las familias que más lo necesitan”, señaló Leiva.
En ese sentido, remarcó: “Detrás de cada jornada hay un gran esfuerzo de articulación entre los distintos organismos. Nuestro objetivo es que la asistencia llegue a cada familia, sin importar la distancia, y que las comunidades reciban una respuesta concreta”.
CONTINUIDAD DEL OPERATIVO
Este viernes, a partir de las 8:00 Hs, el Operativo Impenetrable 133 continuará su recorrido por Lote 6, Lote 39, Lote 14, Las Vertientes, Los Milagros, Santa Carmen y El Toroltay.
El Gobierno provincial sostiene el despliegue territorial y el trabajo conjunto con Nación y el Ejército Argentino para seguir acercando asistencia y acompañamiento a las comunidades de El Impenetrable chaqueño.