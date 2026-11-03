EL OPERATIVO IMPENETRABLE N° 133 LLEGÓ A MÁS DE 20 PARAJES EN SU SEGUNDA JORNADA
*Este martes, el Gobierno provincial junto al Gobierno nacional y el Ejército, llevaron adelante la segunda jornada del Operativo Interfluvio N° 133, con presencia en más de 20 pueblos y parajes de El Impenetrable chaqueño. Durante el despliegue territorial se continuó con la entrega de módulos alimentarios, agua y asistencia integral para las familias de la zona.*
La subsecretaria de Políticas Interinstitucionales del Ministerio de Desarrollo Humano, Elsa Leiva, destacó el trabajo articulado, el desarrollo del operativo y señaló: “Estamos en la segunda jornada, en más de 20 parajes, continuando con las entregas de alimentos, agua y asistencia integral en el marco del Operativo Impenetrable Chaqueño”.
En esta segunda jornada, los equipos llegaron a Manantiales, El Mojo, La Bolsa, La Esmeralda, Palma Sola, Campo Azul, Las Palomas, Nandubay, San Manuel, Miramar, El Palmar, Tres Pozos, Las Tunillas, El Algarrobal, Tres Quebrachos, El Simbolar, Río Muerto Cruz, Río San Manuel, Cuatro Bocas y Olla Quebrada.
*CONTINUIDAD DEL OPERATIVO*
El despliegue territorial continuará mañana miércoles en otros parajes del norte chaqueño, con presencia en El Espinillo, Pozo del Bayo, Pozo La China, Palo Santo, Víboras Blancas, El Obrador, La Sirena y Paso Sosa.
El Gobierno provincial sostiene el trabajo articulado en territorio para garantizar el acceso a alimentos, agua y acompañamiento a las familias que viven en las zonas más alejadas de El Impenetrable.