EN EL IMPENETRABLE HAY UN ENFERMERO QUE TRADUCE LA SALUD AL WICHÍ Y LO DESCUBRIÓ ADENTRO DEL HOSPITAL
Cristian Ledesma atiende en el Hospital Rural de Misión Nueva Pompeya y detectó que una sola palabra puede dejar a un paciente sin entender su diagnóstico. Por eso empezó a traducir la salud al wichí, con infografías y juegos. Qué temas aborda y con qué apoyo cuenta.
En Misión Nueva Pompeya, un enfermero bilingüe se propuso que ninguna palabra sea un obstáculo entre un paciente y su diagnóstico. Cristian Ledesma trabaja en el Hospital Rural de esa localidad chaqueña y, desde hace un tiempo, viene desarrollando una tarea que va más allá de la atención: traduce información sanitaria al wichí a través de infografías y juegos pensados para su propia comunidad.
La iniciativa crece con el acompañamiento del proyecto de extensión MoWiQo de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), impulsado desde la Facultad de Medicina. En diálogo con Punto UNNE, el enfermero contó cómo nació la idea y qué obstáculos encuentra en el camino.
UNA PALABRA QUE SE VUELVE BARRERA
Ledesma observa a diario una realidad que lo inquieta. Muchas personas de la comunidad wichí, sobre todo quienes hablan únicamente esa lengua o tienen dificultades para comprender el castellano, no logran comunicarse con los profesionales de la salud.
“A veces, incluso, una palabra puede convertirse en una barrera para entender un diagnóstico, reconocer un síntoma o saber cómo prevenir una enfermedad”, reconoce el enfermero.
Frente a esa necesidad, decidió hacer algo más que traducir. Se propuso tender un puente entre dos lenguas y dos universos culturales distintos, acercando conocimientos sobre salud con materiales visuales y comprensibles para su gente.
DIABETES, HIPERTENSIÓN Y EL CUERPO HUMANO EN INFOGRAFIAS
Diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional, hipertensión, hipotensión y prevención del pie diabético son algunos de los temas que ya forman parte de las infografías que desarrolla. A ellos se suman contenidos sobre anatomía y el conocimiento del cuerpo humano, además de juegos interactivos destinados especialmente a niñas y niños.
El desafío, sin embargo, excede la búsqueda de equivalencias entre palabras. “Es que en wichí todavía no existe un diccionario específico que reúna terminología vinculada con la salud y la anatomía. Conceptos como glóbulos rojos, glóbulos blancos o determinados órganos y estructuras del cuerpo no siempre tienen una traducción directa”, explicó a Punto UNNE.
Por eso su trabajo implica investigar, buscar nuevas formas de nombrar y, sobre todo, consultar con integrantes de la comunidad para encontrar expresiones realmente comprensibles y culturalmente apropiadas. Cada material se convierte así en una construcción colectiva: una palabra se propone, se conversa y se revisa hasta dar con una manera de transmitir el conocimiento sin perder su sentido.
El horizonte que persigue es ambicioso: contribuir a crear materiales y un vocabulario sanitario en lengua wichí que perduren en el tiempo y puedan usarse en hospitales, centros comunitarios, escuelas y jardines de infantes.
LA TABLET QUE CAMBIÓ SU FORMA DE TRABAJAR
El vínculo con el proyecto MoWiQo de la UNNE significó una oportunidad para potenciar la iniciativa. A partir del acompañamiento del equipo extensionista de salud de la universidad, Ledesma pudo acceder a una tablet que hoy le permite diseñar sus propias infografías e imágenes educativas y transformar sus ideas en recursos concretos para compartir.
Detrás de cada pieza gráfica hay una convicción: la información sanitaria debe estar al alcance de todas las personas, sin importar dónde vivan ni qué lengua hablen.
La experiencia también le abrió otras puertas. Participó en encuentros científicos y compartió sus producciones en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Junto al equipo con el que trabaja, incluso obtuvo un tercer puesto en una instancia de presentación científica, un reconocimiento que visibiliza una tarea construida desde el territorio.
Actualmente participa de una instancia presencial de formación en diabetes vinculada con la UNNE, donde sigue incorporando conocimientos y reuniendo herramientas para desarrollar nuevos materiales.
ENSEÑAR SALUD DESDE LA INFANCIA
Uno de los aspectos que más entusiasma al enfermero es la posibilidad de que estos contenidos lleguen a los más chicos. A través de juegos y recursos visuales, busca que niñas y niños conozcan las partes de su cuerpo, aprendan a nombrarlas y puedan hablar de ellas con naturalidad, sin vergüenza ni prejuicios.
Para él, educar en salud también significa generar confianza, habilitar preguntas y ofrecer herramientas desde los primeros años de vida. Su propuesta es que esos materiales no queden solo en el ámbito hospitalario, sino que circulen por escuelas, centros comunitarios y otros espacios de encuentro, donde puedan convertirse en herramientas cotidianas de aprendizaje y prevención.
UNA UNIVERSIDAD QUE ESCUCHA EN EL TERRITORIO
La historia de Ledesma refleja una de las dimensiones más valiosas del trabajo extensionista de la UNNE: construir comunidad junto a los pobladores, reconocer sus necesidades, acompañar sus iniciativas y fortalecer capacidades que nacen en el propio territorio.
En lugares como Misión Nueva Pompeya, donde el acceso a determinados recursos y servicios sigue siendo un desafío, la presencia universitaria adquiere un sentido especial. Allí no se trata solo de acercar conocimientos científicos, sino también de escuchar, aprender de los saberes locales y generar vínculos que permitan transformar realidades.
El proyecto MoWiQo encuentra en esta experiencia una expresión concreta de ese compromiso: acompañar a quienes, desde su propio lugar, trabajan para mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
Ledesma lo resume con una idea sencilla pero profunda: quiere ser un puente de comunicación entre el castellano y el wichí. “Un puente para que la información llegue, para que las personas puedan comprender mejor qué les pasa y cómo cuidarse, y para que la lengua y la cultura de su pueblo también tengan un lugar en el sistema de salud”, dice.
Porque el derecho a la salud también empieza por algo tan esencial como poder entender, preguntar y ser escuchado. Y desde el corazón de El Impenetrable chaqueño, un enfermero decidió que ninguna palabra debería ser un obstáculo para cuidar la vida.