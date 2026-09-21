INVESTIGAN LA MUERTE DE DOS CABALLOS,  TRAS DISPUTAR CARRERAS EN UN HÍPICO DE TRES ISLETAS

El día viernes 03 de junio la comunidad de Castelli marcho por segunda vez ante el lema ‪#‎NI‬UNAMENOS. De la misma participaron diferentes

GRAN ACOMPAÑAMIENTO DEL PÚBLICO EN LA SEGUNDA NOCHE DE LOS CARNAVALES DEL IMPENETRABLE

Castelli vivió a pleno la segunda noche de los Carnavales del Impenetrable. El corsodromo se vio colmado de público que disfrutó de todo