INVESTIGAN LA MUERTE DE DOS CABALLOS, TRAS DISPUTAR CARRERAS EN UN HÍPICO DE TRES ISLETAS
Se trataría de un grave hecho de maltrato y crueldad animal que ya está siendo investigado por la Justicia, luego de la muerte de dos caballos que participaron de carreras cuadreras en el Hípico La Diosa, en jurisdicción de Tres Isletas.
Un equino murió por rabdomiólisis y otro por paro cardiorrespiratorio, tras competir en la Copa Challenger que se disputó este domingo en el Hípico La Diosa, de esa localidad.
El procedimiento fue realizado por el Departamento de Seguridad Rural de J. J. Castelli este domingo 20 de septiembre a las 13:30 horas, encabezado por el Jefe del Departamento Seguridad Rural, Comisario Inspector Horacio Gómez. Secuestraron medicamentos, sueros y jeringas, y hay dos propietarios aprehendidos y tomó intervención la Fiscal Rural, doctora Noelia Miño.
PRIMER CASO: EQUINO «SERGIO»
Según pudo confimar Diario Castelli, el Comisario Inspector Horacio Gómez, junto al Médico Veterinario del Departamento, Dr. Jairo Melgarejo, constataron la muerte de un equino macho de pelaje zaino, de nombre «SERGIO», propiedad de J.A.A., domiciliado en Resistencia.
El animal había participado de la segunda carrera de la jornada y murió por causa de Rabdomiólisis.
En el lugar se hizo presente la Fiscal actuante, Dra. Noelia Miño. Se realizó la extracción de dos muestras de sangre del equino y, por interesar a la causa, se procedió al secuestro de medicamentos varios, sueros, jeringas y agujas en uso, como así también de los medios logísticos de transporte utilizados: una camioneta marca Toyota Hilux con tráiler. El propietario fue notificado de su aprehensión.
SEGUNDO CASO
Horas más tarde, a las 16:10, se constató que otro equino de nombre «ASESINO», competidor de la Copa Challenger 400 metros, cayó luego de la carrera.
Durante dos horas se intentó compensarlo con sueros hidratantes, pero finalmente a las 18:30 perdió la vida por paro cardiorrespiratorio, según el diagnóstico de los médicos veterinarios.
El equino era propiedad de M.S., de 42 años, de nacionalidad uruguaya. Se procedió a la extracción de muestras de sangre y se secuestraron medicamentos varios que habían sido inyectados al animal por ser de interés para la causa.
El dueño fue notificado del inicio de las actuaciones, mientras que la Fiscalía Rural continúa con la investigación para determinar si hubo suministro de sustancias prohibidas y las responsabilidades penales por maltrato animal.
Fuente: Diario Castelli- www.diariocastelli.com