JUAN JOSÉ CASTELLI: OPERATIVO POLICIAL EN TRES BARRIOS TERMINÓ CON UN HOMBRE APREHENDIDO QUE ERA BUSCADO DESDE 2021

Durante la mañana del lunes 11 de abril el Intendente Oscar Alberto Nievas junto al Subsecretario de Ceremonial y Protocolo Julio Correa y

NIEVAS SE REUNIÓ CON DIRECTORES DE ESCUELAS

ESTE JUEVES 14 DE ENERO BENDECIRÁN Y DEJARÁN INAUGURADO EL ORATORIO DEL PADRE JUAN HOLZER

El jueves 14 de enero a las 8:30 hs en el Paraje Puerta Negra se llevará a cabo la celebración de Bendición e