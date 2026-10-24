JUAN JOSÉ CASTELLI: OPERATIVO POLICIAL EN TRES BARRIOS TERMINÓ CON UN HOMBRE APREHENDIDO QUE ERA BUSCADO DESDE 2021
La Policía del Chaco desplegó un operativo de prevención bajo la modalidad caminante en distintos sectores de Juan José Castelli. Durante los controles fueron identificadas 41 personas y se detectó a un hombre que registraba un pedido de aprehensión vigente desde el año 2021 por una causa de supuesta desobediencia judicial.
Durante la jornada del viernes 23 de octubre, efectivos de la Comisaría Segunda de Juan José Castelli llevaron adelante un operativo de seguridad y prevención en Chacra 65, barrio 40 Viviendas y barrio Opsa Mecha, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir posibles hechos delictivos.
El procedimiento se desarrolló conforme a la Orden de Operaciones N.º 892-DOI/26 y finalizó alrededor de las 21:00 horas.
CONTROLES E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS
Según el informe policial, durante el despliegue los uniformados realizaron recorridas a pie por los sectores mencionados, además de controles de identificación y consultas en las bases de datos policiales.
Como resultado del operativo, se registraron:
41 personas identificadas y controladas.
64 consultas al sistema PMU.
41 consultas al sistema SIGEBI.
Un resultado positivo por pedido de aprehensión vigente.
Ningún elemento secuestrado.
TENÍA UN PEDIDO DE APREHENSIÓN VIGENTE DESDE 2021
Durante la verificación de antecedentes, los efectivos detectaron que un hombre identificado como E. S. T., domiciliado en Quinta 114 de Juan José Castelli, registraba un pedido de aprehensión solicitado por la Comisaría Segunda.
La medida judicial correspondía a una causa por supuesta desobediencia judicial, tramitada mediante el expediente N.º 841/21-6, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1 de Juan José Castelli.
Según el parte policial, el requerimiento permanecía vigente desde el año 2021.
Ante esta situación, el ciudadano fue conducido y entregado a la dependencia policial solicitante para continuar con las actuaciones correspondientes.
REFUERZO DE LA SEGURIDAD EN LOS BARRIOS
El operativo estuvo fiscalizado por el comisario inspector Enrique Sarmiento, supervisor de turno, mientras que la conducción del dispositivo estuvo a cargo del subcomisario Carlos Saúl Lugo.
Desde la dependencia policial informaron que las restantes actuaciones finalizaron sin novedades y que no se registraron secuestros durante el procedimiento.
Este tipo de operativos busca fortalecer la prevención, incrementar la presencia policial en los barrios y detectar situaciones que requieran intervención de las autoridades.