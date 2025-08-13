LA QUERELLA HABÍA PEDIDO 50 AÑOS
13 agosto, 2025
Claudio Contardi, ex esposo de Julieta Prandi, ha sido condenado a 19 años de prisión por abuso sexual en el juicio llevado a cabo en Zárate-Campana. La sentencia fue emitida sin la presencia de la modelo, quien fue víctima de los hechos ocurridos en un contexto de violencia y abuso.
⛓️ La querella había solicitado una condena de 50 años, pero la Fiscalía redujo la pena a un máximo de 20 años. Tras un exhaustivo proceso judicial que incluyó testimonios y pruebas, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 emitió el veredicto que finalmente concluyó con la condena.
⚖️ Este fallo marca un precedente importante en la lucha contra el abuso sexual y pone en evidencia la importancia de las denuncias y la justicia.