LUCAS ROLDÁN, DE JUAN JOSÉ CASTELLI, CAMPEÓN DEL BANCO GYE PÁDEL OPEN EN ECUADOR
25 agosto, 2026
El castellense Lucas Roldán, junto a Tolito Aguirre, se consagró campeón del Banco GYE Pádel Open, coronando una gran semana de competencia.
Un título que toma aún mayor relevancia porque Lucas compartió cancha con Tolito Aguirre, jugador del circuito Premier Padel y uno de los destacados del pádel internacional.
La dupla Roldán–Aguirre mostró un gran nivel durante todo el torneo y terminó levantando el trofeo de campeón. Una experiencia enorme para Lucas , que continúa creciendo y llevando bien alto el nombre de Juan José Castelli y del Chaco.
¡Felicitaciones Lucas y Tolito por este gran campeonato!
¡Orgullo castellense en Ecuador!
Fuente: Pasión Deportiva