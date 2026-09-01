MÁS DE 580 DNI LLEGARÁN A FAMILIAS DE EL IMPENETRABLE: JUAN, A SUS 90 AÑOS, RECIBIÓ POR PRIMERA VEZ SU DOCUMENTO
El operativo multiagencial realizado en Misión Nueva Pompeya permitió avanzar con la entrega de más de 200 documentos en la localidad y más de 580 en distintas comunidades de la región. La jornada contó con la participación de organismos provinciales y nacionales.
El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Gobierno, a cargo de Carim Peche, continúa acercando el Estado a las comunidades del interior provincial. En Misión Nueva Pompeya se desarrolló un nuevo operativo multiagencial que permitió avanzar con trámites y gestiones de organismos nacionales y provinciales, con el acompañamiento del municipio local.
La jornada contó también con la presencia de equipos de ANSES, PAMI y RENAPER, además de representantes municipales y organismos vinculados a la atención de las comunidades de El Impenetrable.
MÁS DE 580 DNI PARA LA REGIÓN
Uno de los principales objetivos del operativo fue dar continuidad a trámites de documentación iniciados durante anteriores recorridas por diferentes comunidades de la zona, entre ellas Wichí, El Sauzal, Comandancia Frías y Misión Nueva Pompeya.
De acuerdo con lo informado por el Gobierno, más de 580 DNI serán entregados en distintas localidades y comunidades de la región, de los cuales más de 200 corresponden a vecinos de Misión Nueva Pompeya.
JUAN ROMERO, A LOS 90 AÑOS, RECIBIÓ SU DNI POR PRIMERA VEZ
Entre las historias que reflejan la importancia de estos operativos se encuentra la de Juan Romero, un vecino de Miraflores de 90 años, que pudo acceder por primera vez a su Documento Nacional de Identidad.
El caso representa el impacto concreto que tiene el trabajo territorial cuando los organismos públicos llegan a comunidades alejadas y permiten resolver trámites que, para muchas familias, resultan difíciles de realizar por las distancias y las condiciones de acceso.