MÁS ORDEN Y SEGURIDAD: EL MUNICIPIO SUMA NUEVOS ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE MOTOS
Con el objetivo de mejorar el ordenamiento urbano y brindar mayor seguridad vial, la Municipalidad de Juan José Castelli continúa avanzando con la delimitación de espacios exclusivos para el estacionamiento de motos en distintos sectores de la ciudad. 🛵📍
En esta oportunidad, se incorporó un nuevo sector sobre calle Horacio Vázquez y Padre Holzer, frente al edificio del Juzgado. ⚖️🚦
👷♂️ Personal municipal del área de Obras Públicas trabaja en la señalización y demarcación correspondiente, dejando claramente establecido el espacio destinado al estacionamiento de motocicletas.
💙 Estas acciones permiten mejorar la organización del tránsito, optimizar la circulación y generar mayor comodidad para vecinos y vecinas que diariamente concurren a este sector de la ciudad.