PERÚ: DINA BOLUARTE FUE DESTITUIDA POR «INCAPACIDAD MORAL PERMANENTE» TRAS UNA VOTACIÓN UNÁNIME
El Parlamento peruano destituyó a la mandataria con 121 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, en medio de acusaciones de corrupción y una crisis de seguridad. José Jerí, presidente del Congreso, asumió de inmediato la presidencia de la República tras la votación que puso fin al mandato de Boluarte.
El Congreso de la República del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte tras una sesión histórica realizada la noche del jueves 9 de octubre. Con 121 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, el Parlamento declaró la «vacancia por incapacidad moral permanente» de la mandataria, poniendo fin a un mandato que se extendió por casi tres años. «La moción ha sido aprobada. Se declara la vacancia del cargo de presidenta de la República», anunció el presidente del Congreso, José Jerí, tras la votación que selló la salida de Boluarte Zegarra del poder.
El proceso de destitución se inició un día antes, cuando un grupo de congresistas de distintas bancadas presentó cuatro mociones de vacancia. Las propuestas, respaldadas por más de 34 legisladores, se fundamentaron en acusaciones de corrupción y en la presunta incapacidad del Ejecutivo para responder ante el aumento de la inseguridad ciudadana. Entre los casos mencionados estuvo el denominado «Rolexgate», que involucró a la mandataria en supuestos obsequios de lujo no declarados.
Uno de los hechos que aceleró la crisis fue el ataque armado ocurrido durante la presentación del grupo musical Agua Marina en el distrito limeño de Chorrillos. En el incidente resultaron heridos cuatro integrantes de la banda y un vendedor ambulante. Este episodio generó indignación social y profundizó el malestar hacia el Gobierno por su incapacidad para garantizar la seguridad pública. Legisladores de distintas fuerzas coincidieron en que el hecho «refleja la ausencia total de control y liderazgo del Ejecutivo».
La destitución de Boluarte fue respaldada por bancadas que hasta entonces la habían sostenido en el poder, entre ellas Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Acción Popular y Somos Perú. «La situación del país exige responsabilidad institucional», sostuvo un portavoz de la Alianza para el Progreso al justificar su voto. El resultado final, que superó ampliamente el mínimo de 87 votos exigido por ley, se convirtió en uno de los consensos más amplios registrados en el Congreso peruano en los últimos años.
Tras la vacancia, la presidencia de la República fue asumida por José Jerí, actual titular del Congreso. Abogado y político limeño de 39 años, Jerí milita en el partido Somos Perú y había sido elegido presidente del Parlamento en julio de este año. En su primer mensaje tras jurar como jefe de Estado, afirmó: «Mi compromiso es garantizar la estabilidad del país y la continuidad del orden constitucional». No obstante, su figura no está exenta de controversias: enfrenta causas judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y violación sexual, cargos que ha negado públicamente y por los cuales dijo estar «a disposición plena de la justicia».