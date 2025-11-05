POLICÍA RURAL DE JUAN JOSE CASTELLI LOGRAN EL HALLAZGO DE UN ACOPLADO RURAL Y UN TANQUE ROBADOS EN EL AÑO 2023
Ruraleros en un llanamiento, logran SECUESTRO de (01) un acoplado rural, UN TANQUE, una camioneta, y un masculino DETENIDO.
Este Miércoles 05 actual en horario matutino, uniformados realizaron un allanamiento en un campo del Paraje San Antonio – Miraflores, donde en un galpón, oculto tapado con semillas algodón y pastos, dieron con hallazgo de un acoplado rural, y un tanque, que fueron denunciados por un conocido ganadero de J.J.Castelli como robados en Noviembre del año 2023, asimismo lograron SECUESTRO de una camioneta toyota, y procedieron DETENCIÓN de un masculino C. C. (a) «RUA*, (38), ddo., Planta Urbana Miraflores.
Causa SH. F. R S/DENUNCIA P/SUP. ROBO, denunciando en fecha 18/11/23, quien reconoció que acoplado y tanque serían de su propiedad.