PROCEDIMIENTO DE LA POLICÍA RURAL EN TRES ISLETAS
Cuatreros fueron apresados, y se logró el secuestro de carne y cuero del animal vacuno denunciado como sustraido.
Personal de este departamento Rural, tomó conocimiento mediante un productor de paraje El Boquerón, que desconocidos habrían sustraído un ternero de 130 kg en pie, llevándolo vivo.
Agentes rurales, abocados a tareas investigativas, logran establecer mediante huellas y rastros que el animal ingresa vivo a un campo vecino conocido como «El Entrerriano», donde se solicitó medidas judicial otorgado por el Juzgado de Garantía de esta ciudad.
Tras inspección sobre interior y exterior del inmueble rural, se logró el secuestro del producto cárnico perteneciente a un bovino tamaño chico (ternero) que había sido escondido en un lavarropa,
asimismo se detectó elementos utilizados para la consumación del hecho, como arma de fuego, sierra de mano, cuchillos y otros, todos escondidos en el cielo razo del techo de unos de los habitáculos.
También, en la parte externa se logró encontrar el cuero enterrado previo a colocarle material químico (cal viva) para su destrucción rápida.
Conforme los resultado obtenidos del allanamiento, se consultó con la fiscalía de investigación rural y ambiental, quien dispuso el secuestro del producto cárnico y elementos de interes presente causa y en cuanto a la pareja moradores principal (ambos mayores de edad) se proceda a la detención.
Se instruyeron actuaciones judiciales por Supuesto Abigeato